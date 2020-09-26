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Борисов рассказал, почему "Авангард" обесценивает систему ПРО США
Маневрирующий гиперзвуковой ракетный блок "Авангард" обесценивает усилия США по созданию системы ПРО, заявил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 26.09.2020
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безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Маневрирующий гиперзвуковой ракетный блок "Авангард" обесценивает усилия <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по созданию системы ПРО, заявил вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>.
Мы молодцы!
66
Мне Посейдоны как-то больше по душе, с ними ещё труднее бороться (а урона на порядок или на два больше).
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сша
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юрий борисов (вице-премьер), сша, безопасность

Борисов рассказал, почему "Авангард" обесценивает систему ПРО США

13:07 26.09.2020 (обновлено: 13:52 26.09.2020)
26983
© Минобороны РФИспытания ракетного комплекса "Авангард"
Испытания ракетного комплекса Авангард - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Минобороны РФ
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Маневрирующий гиперзвуковой ракетный блок "Авангард" обесценивает усилия США по созданию системы ПРО, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
"Когда он меняет траекторию своего движения, невозможно спрогнозировать, когда, где он будет в следующий момент времени, куда направить противоракету. Поэтому обесценивает все те усилия, которые тратит сегодня в первую очередь Америка по созданию противоракетной обороны", - сказал Борисов телеканалу "Россия-1".
397156028
Обсудить12
Юрий Борисов (вице-премьер)СШАБезопасность
Популярные комментарии
Мы молодцы!
26 сентября, 13:16
Стас ТитовСтас Титов
6210003
Мне Посейдоны как-то больше по душе, с ними ещё труднее бороться (а урона на порядок или на два больше).
26 сентября, 13:13
СССергей Смирнов
4361204
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