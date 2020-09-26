https://ria.ru/20200926/avangard-1577810282.html
Борисов рассказал, почему "Авангард" обесценивает систему ПРО США
Маневрирующий гиперзвуковой ракетный блок "Авангард" обесценивает усилия США по созданию системы ПРО, заявил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:07
2020-09-26T13:07
2020-09-26T13:52
юрий борисов (вице-премьер)
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Маневрирующий гиперзвуковой ракетный блок "Авангард" обесценивает усилия <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по созданию системы ПРО, заявил вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>.
Сергей Смирнов
Мне Посейдоны как-то больше по душе, с ними ещё труднее бороться (а урона на порядок или на два больше).
56
12
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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юрий борисов (вице-премьер), сша, безопасность