“Лежу под капельницей”: Асмус рассказала о проблемах со здоровьем
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МОСКВА,26 сен — РИА Новости. Актриса и телеведущая Кристина Асмус сообщила в Instagram, что из-за проблем со здоровьем вынуждена делать капельницы и принимать много лекарств. Звезда рассказала, что потеряла голос.
“Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки… А голоса нет. Отеки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии”, - написала Асмус.
Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления и отметили, что у актрисы изматывающий график.
Ранее стало известно, что Асмус испытывает проблемы со связками и практически не может разговаривать после длительных съемок телешоу в Геленджике и репетиций в театре.
“Голоса нет вообще! Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре. А завтра важная съёмка, где нет возможности переозвучить”, - сообщила звезда подписчикам в Instagram 12 сентября.
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Лежу сейчас под капельницей 💉 Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... 🩺💊 А голоса нет. Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии 😭 А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая 🗣 И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре... Нет. Это всё график, которым я себя довела.. Впервые, наверное, в голове мысль - что это всё, конечно, того не стоило... 😞