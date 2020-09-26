https://ria.ru/20200926/asmus-1577813260.html

“Лежу под капельницей”: Асмус рассказала о проблемах со здоровьем

Актриса и телеведущая Кристина Асмус сообщила в Instagram, что из-за проблем со здоровьем вынуждена делать капельницы и принимать много лекарств. Звезда... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T14:57

2020-09-26T14:57

2020-09-26T14:57

кристина асмус

шоу-бизнес

геленджик

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<strong>МОСКВА,26 сен — РИА Новости.</strong> Актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> сообщила в Instagram, что из-за проблем со здоровьем вынуждена делать капельницы и принимать много лекарств. Звезда рассказала, что потеряла голос.Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления и отметили, что у актрисы изматывающий график.Ранее стало известно, что Асмус испытывает проблемы со связками и практически не может разговаривать после длительных съемок телешоу в <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджике</a> и репетиций в театре.

геленджик

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристина асмус, шоу-бизнес, геленджик