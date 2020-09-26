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“Лежу под капельницей”: Асмус рассказала о проблемах со здоровьем
Актриса и телеведущая Кристина Асмус сообщила в Instagram, что из-за проблем со здоровьем вынуждена делать капельницы и принимать много лекарств. Звезда... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:57
2020-09-26T14:57
кристина асмус
шоу-бизнес
геленджик
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<strong>МОСКВА,26 сен — РИА Новости.</strong> Актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> сообщила в Instagram, что из-за проблем со здоровьем вынуждена делать капельницы и принимать много лекарств. Звезда рассказала, что потеряла голос.Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления и отметили, что у актрисы изматывающий график.Ранее стало известно, что Асмус испытывает проблемы со связками и практически не может разговаривать после длительных съемок телешоу в <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджике</a> и репетиций в театре.
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кристина асмус, шоу-бизнес, геленджик

“Лежу под капельницей”: Асмус рассказала о проблемах со здоровьем

14:57 26.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА,26 сен — РИА Новости. Актриса и телеведущая Кристина Асмус сообщила в Instagram, что из-за проблем со здоровьем вынуждена делать капельницы и принимать много лекарств. Звезда рассказала, что потеряла голос.
“Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки… А голоса нет. Отеки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии”, - написала Асмус.
Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления и отметили, что у актрисы изматывающий график.
Ранее стало известно, что Асмус испытывает проблемы со связками и практически не может разговаривать после длительных съемок телешоу в Геленджике и репетиций в театре.

“Голоса нет вообще! Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре. А завтра важная съёмка, где нет возможности переозвучить”, - сообщила звезда подписчикам в Instagram 12 сентября.

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Лежу сейчас под капельницей 💉 Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... 🩺💊 А голоса нет. Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии 😭 А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая 🗣 И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре... Нет. Это всё график, которым я себя довела.. Впервые, наверное, в голове мысль - что это всё, конечно, того не стоило... 😞

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

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Кристина АсмусШоу-бизнесГеленджик
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