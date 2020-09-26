https://ria.ru/20200926/arest-1577824403.html

Сына экс-замглавы Брянской области отправили под домашний арест после ДТП

Суд отправил под домашний арест до 17 ноября сына бывшего вице-губернатора Брянской области в ходе расследования дела за нарушение правил дорожного движения в... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T21:28

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2020-09-26T21:32

россия

брянская область

происшествия

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<strong>БРЯНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Суд отправил под домашний арест до 17 ноября сына бывшего вице-губернатора <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a> в ходе расследования дела за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, в результате чего водитель попавшего в ДТП автомобиля получил тяжелые травмы и умер в больнице.Резонансное ДТП с участием трех автомобилей произошло 18 сентября около полуночи в центре <a href="http://ria.ru/location_Brjansk/" target="_blank" data-auto="true">Брянска</a> на проспекте Ленина. Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого был сын вице-губернатора Брянской области, совершил наезд на стоящий впереди в левом ряду с левым поворотом автомобиль Toyota WiLL. От удара автомобиль Toyota отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota WiLL с тяжелыми травмами госпитализирован, впоследствии он скончался в больнице. Как отмечала полиция, водитель автомобиля Volkswagen Touareg от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По данным СМИ, водитель в момент ДТП был нетрезв. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело, вице-губернатор региона подал в отставку.

https://ria.ru/20161216/1483793660.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, брянская область, происшествия