Сына экс-замглавы Брянской области отправили под домашний арест после ДТП
21:28 26.09.2020 (обновлено: 21:32 26.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРассмотрение жалобы на приговор Н.Захаркину в Верховном суде РФ
БРЯНСК, 25 сен – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест до 17 ноября сына бывшего вице-губернатора Брянской области в ходе расследования дела за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, в результате чего водитель попавшего в ДТП автомобиля получил тяжелые травмы и умер в больнице.
"26 сентября 2020 года Советский районный суд города Брянска рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении водителя, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, произошедшего на проезжей части проспекта Ленина. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 ноября", - сообщила пресс-служба Брянского областного суда.
16 декабря 2016, 13:29У сына экс-губернатора Сахалина Хорошавина приставы изъяли BentleyХорошавин проходит по ряду уголовных дел о коррупции на десятки миллионов рублей. Кресла губернатора он лишился в марте 2015 года. Генпрокуратура потребовала конфискации всего имущества, зарегистрированного на Хорошавина, его супругу и сына.
Резонансное ДТП с участием трех автомобилей произошло 18 сентября около полуночи в центре Брянска на проспекте Ленина. Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого был сын вице-губернатора Брянской области, совершил наезд на стоящий впереди в левом ряду с левым поворотом автомобиль Toyota WiLL. От удара автомобиль Toyota отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota WiLL с тяжелыми травмами госпитализирован, впоследствии он скончался в больнице. Как отмечала полиция, водитель автомобиля Volkswagen Touareg от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По данным СМИ, водитель в момент ДТП был нетрезв. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело, вице-губернатор региона подал в отставку.