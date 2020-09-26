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Сына экс-замглавы Брянской области отправили под домашний арест после ДТП
Суд отправил под домашний арест до 17 ноября сына бывшего вице-губернатора Брянской области в ходе расследования дела за нарушение правил дорожного движения в... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T21:28
2020-09-26T21:32
россия
брянская область
происшествия
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<strong>БРЯНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Суд отправил под домашний арест до 17 ноября сына бывшего вице-губернатора <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a> в ходе расследования дела за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, в результате чего водитель попавшего в ДТП автомобиля получил тяжелые травмы и умер в больнице.Резонансное ДТП с участием трех автомобилей произошло 18 сентября около полуночи в центре <a href="http://ria.ru/location_Brjansk/" target="_blank" data-auto="true">Брянска</a> на проспекте Ленина. Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого был сын вице-губернатора Брянской области, совершил наезд на стоящий впереди в левом ряду с левым поворотом автомобиль Toyota WiLL. От удара автомобиль Toyota отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota WiLL с тяжелыми травмами госпитализирован, впоследствии он скончался в больнице. Как отмечала полиция, водитель автомобиля Volkswagen Touareg от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По данным СМИ, водитель в момент ДТП был нетрезв. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело, вице-губернатор региона подал в отставку.
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россия
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россия, брянская область, происшествия

Сына экс-замглавы Брянской области отправили под домашний арест после ДТП

21:28 26.09.2020 (обновлено: 21:32 26.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРассмотрение жалобы на приговор Н.Захаркину в Верховном суде РФ
Рассмотрение жалобы на приговор Н.Захаркину в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БРЯНСК, 25 сен – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест до 17 ноября сына бывшего вице-губернатора Брянской области в ходе расследования дела за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, в результате чего водитель попавшего в ДТП автомобиля получил тяжелые травмы и умер в больнице.

"26 сентября 2020 года Советский районный суд города Брянска рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении водителя, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, произошедшего на проезжей части проспекта Ленина. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 ноября", - сообщила пресс-служба Брянского областного суда.

Bentley Continental GT V8 S - РИА Новости, 1920, 16.12.2016
16 декабря 2016, 13:29
У сына экс-губернатора Сахалина Хорошавина приставы изъяли BentleyХорошавин проходит по ряду уголовных дел о коррупции на десятки миллионов рублей. Кресла губернатора он лишился в марте 2015 года. Генпрокуратура потребовала конфискации всего имущества, зарегистрированного на Хорошавина, его супругу и сына.
Резонансное ДТП с участием трех автомобилей произошло 18 сентября около полуночи в центре Брянска на проспекте Ленина. Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого был сын вице-губернатора Брянской области, совершил наезд на стоящий впереди в левом ряду с левым поворотом автомобиль Toyota WiLL. От удара автомобиль Toyota отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota WiLL с тяжелыми травмами госпитализирован, впоследствии он скончался в больнице. Как отмечала полиция, водитель автомобиля Volkswagen Touareg от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По данным СМИ, водитель в момент ДТП был нетрезв. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело, вице-губернатор региона подал в отставку.
15200187
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РоссияБрянская областьПроисшествия
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