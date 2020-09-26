https://ria.ru/20200926/an26-1577811376.html

Названа сумма компенсации семьям погибших при крушении Ан-26 на Украине

Правительство Украины приняло решение о выделении более 55,8 тысячи долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T13:46

2020-09-26T13:46

2020-09-26T13:46

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

чугуев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> приняло решение о выделении более 55,8 тысячи долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>."Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 миллион 576,5 гривен (55,886 тысячи долларов по текущему курсу - ред.) на каждого, выплаты будут за счёт фондов министерства обороны", - сказал заместитель министра обороны Украины в ходе внеочередного заседания правительства Украины в субботу.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

харьковская область

чугуев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире