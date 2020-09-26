https://ria.ru/20200926/an26-1577807430.html

На Украине объявили день траура из-за крушения Ан-26 под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране в связи с крушением Ан-26 в Харьковской области, соответствующий указ глава... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T11:32

2020-09-26T11:32

2020-09-26T11:44

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

владимир зеленский

харьковская область

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> объявил 26 сентября днем траура в стране в связи с крушением <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, соответствующий указ глава государства подписал в субботу."В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 вблизи г. <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуева</a> Харьковской области и приведшей к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить на Украине 26 сентября 2020 года днем траура", - говорится в документе.Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач - внесены соответствующие изменения.Глава государства подчеркнул необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы найдены тела 23 человек, поиски еще двоих продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии, один из них позже скончался в больнице.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает 4 версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

https://ria.ru/20200926/an26-1577805505.html

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, владимир зеленский, харьковская область, украина, в мире