https://ria.ru/20200926/an26-1577806408.html

У рухнувшего на Украине Ан-26 отказал один из датчиков в левом двигателе

У разбившегося в Харьковской области Украины Ан-26 отказал один из датчиков в левом двигателе, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны страны. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T11:09

2020-09-26T11:09

2020-09-26T11:09

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

чугуев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> У разбившегося в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> отказал один из датчиков в левом двигателе, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны страны.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям."Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более 5 тысяч летных часов до очередного ремонта", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.Отмечается, что, по предварительной информации, самолет при падении зацепился крылом за землю."По словам министра (глава минобороны Андрей Таран – ред.), предварительный анализ дает основания полагать, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю", - добавили в минобороны.

https://ria.ru/20200926/an26-1577805505.html

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

харьковская область

чугуев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире