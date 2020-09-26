У рухнувшего на Украине Ан-26 отказал один из датчиков в левом двигателе
1089
© AP Photo / Kharkiv Regional State AdministrationНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
© AP Photo / Kharkiv Regional State Administration
КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. У разбившегося в Харьковской области Украины Ан-26 отказал один из датчиков в левом двигателе, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны страны.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.
"Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более 5 тысяч летных часов до очередного ремонта", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.
Отмечается, что, по предварительной информации, самолет при падении зацепился крылом за землю.
"По словам министра (глава минобороны Андрей Таран – ред.), предварительный анализ дает основания полагать, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю", - добавили в минобороны.