https://ria.ru/20200926/an26-1577805505.html

На Украине проверяют четыре версии крушения Ан-26

Государственное бюро расследований Украины проверяет четыре версии причин крушения самолета Ан-26 в Харьковской области, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:38

2020-09-26T10:38

2020-09-26T10:47

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен – РИА Новости.</strong> Государственное бюро расследований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> проверяет четыре версии причин крушения самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, сообщила пресс-служба ведомства.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора, погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям."Проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету", - сообщило ведомство на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> в субботу.Отмечается, что проведены безотлагательные следственные действия. В частности, осмотр места происшествия с участием специалистов, выемка необходимой документации, допросы свидетелей, назначения необходимых судебных экспертиз.

https://ria.ru/20200925/krushenie-1577799052.html

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

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харьковская область

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, украина, в мире