На Украине проверяют четыре версии крушения Ан-26
10:38 26.09.2020 (обновлено: 10:47 26.09.2020)
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© REUTERS / State Emergency Service of UkraineНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины проверяет четыре версии причин крушения самолета Ан-26 в Харьковской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора, погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.
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"Проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету", - сообщило ведомство на своей странице в Facebook в субботу.
Отмечается, что проведены безотлагательные следственные действия. В частности, осмотр места происшествия с участием специалистов, выемка необходимой документации, допросы свидетелей, назначения необходимых судебных экспертиз.