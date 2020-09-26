https://ria.ru/20200926/an-26-1577809390.html

Найдены тела всех погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом

Украинские спасатели обнаружили тела всех 25 жертв крушения Ан-26 в Чугуеве Харьковской области, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T12:35

2020-09-26T12:35

2020-09-26T12:40

чугуев

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Украинские спасатели обнаружили тела всех 25 жертв крушения <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуеве</a> <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает 4 версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

чугуев

харьковская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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