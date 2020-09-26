Найдены тела всех погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом
12:35 26.09.2020 (обновлено: 12:40 26.09.2020)
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КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Украинские спасатели обнаружили тела всех 25 жертв крушения Ан-26 в Чугуеве Харьковской области, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.
"По состоянию на 12.15 (совпадает с мск) на месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован и находится в больнице", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает 4 версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.