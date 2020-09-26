https://ria.ru/20200926/an-26-1577806501.html

Умер один из выживших при крушении Ан-26 в Харьковской области

Один из двух курсантов, выживших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области, скончался в больнице, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T11:12

2020-09-26T11:12

2020-09-26T12:50

ан-26

харьковская область

чугуев

крушение ан-26 под харьковом

харьков

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен — РИА Новости.</strong> Один из двух курсантов, выживших в катастрофе <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, скончался в больнице, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Позже ведомство заявило, что на месте крушения нашли тела всех 25 погибших. Один человек остается в больнице в тяжелом состоянии.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в районе города Чугуева накануне вечером, во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять из них погибли на месте, два курсанта в последний момент успели выпрыгнуть из самолета. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовке к ним. Рассматриваются четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение обязанностей ответственными за управление полетами и проблемы с техническим обслуживанием самолета.

https://ria.ru/20200926/an26-1577805505.html

Ирина Кузьмина Эти курсанты осознанно пошли на службу дьяволу, а мамы их на это благословили, ну и какие соболезнования могут быть?( И почему до сих пор этот "университет" поганит имя героя?( 83

Кот на дереве Что-то зачастили самолёты падать, здоровья выжившим, земля пухом погибшим 48

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харьковская область

чугуев

харьков

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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