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https://ria.ru/20200926/an-26-1577806501.html
Умер один из выживших при крушении Ан-26 в Харьковской области
Один из двух курсантов, выживших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области, скончался в больнице, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T11:12
2020-09-26T12:50
ан-26
харьковская область
чугуев
крушение ан-26 под харьковом
харьков
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 сен — РИА Новости.</strong> Один из двух курсантов, выживших в катастрофе <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, скончался в больнице, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Позже ведомство заявило, что на месте крушения нашли тела всех 25 погибших. Один человек остается в больнице в тяжелом состоянии.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в районе города Чугуева накануне вечером, во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять из них погибли на месте, два курсанта в последний момент успели выпрыгнуть из самолета. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовке к ним. Рассматриваются четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение обязанностей ответственными за управление полетами и проблемы с техническим обслуживанием самолета.
https://ria.ru/20200926/an26-1577805505.html
Эти курсанты осознанно пошли на службу дьяволу, а мамы их на это благословили, ну и какие соболезнования могут быть?( И почему до сих пор этот "университет" поганит имя героя?(
83
Что-то зачастили самолёты падать, здоровья выжившим, земля пухом погибшим
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харьковская область
чугуев
харьков
украина
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ан-26, харьковская область, чугуев, крушение ан-26 под харьковом, харьков, украина, в мире

Умер один из выживших при крушении Ан-26 в Харьковской области

11:12 26.09.2020 (обновлено: 12:50 26.09.2020)
26420
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Один из двух курсантов, выживших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области, скончался в больнице, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Позже ведомство заявило, что на месте крушения нашли тела всех 25 погибших. Один человек остается в больнице в тяжелом состоянии.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в районе города Чугуева накануне вечером, во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять из них погибли на месте, два курсанта в последний момент успели выпрыгнуть из самолета.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовке к ним. Рассматриваются четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение обязанностей ответственными за управление полетами и проблемы с техническим обслуживанием самолета.
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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64851881221
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Ан-26Харьковская областьЧугуевКрушение Ан-26 под ХарьковомХарьковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Эти курсанты осознанно пошли на службу дьяволу, а мамы их на это благословили, ну и какие соболезнования могут быть?( И почему до сих пор этот "университет" поганит имя героя?(
26 сентября, 11:37
ИКИрина Кузьмина
47103131
Что-то зачастили самолёты падать, здоровья выжившим, земля пухом погибшим
26 сентября, 11:29
Кот на деревеКот на дереве
27001020
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