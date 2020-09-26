https://ria.ru/20200926/an-26-1577805315.html

Разбившийся на Украине Ан-26 произведен 43 года назад

Самолету Ан-26, разбившемуся в Харьковской области Украины, было 43 года, но в 2020 году он был направлен на ремонт, сообщает агентство УНН. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:33

2020-09-26T10:33

2020-09-26T11:42

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

чугуев

украина

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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Самолету <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>, разбившемуся в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> Украины, было 43 года, но в 2020 году он был направлен на ремонт, сообщает агентство <a href="https://www.unn.com.ua/ru/" target="_blank">УНН.</a>Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.По информации издания, на площадке государственных закупок ProZorro в июле текущего года была обнародована информация о заключении договора на ремонт самолетов, одним из которых, исходя из указанных данных, был Ан-26.Агентство отмечает, что согласно договору, бортовые номера самолетов, среди них, в частности был, Ан-26 (Ш) (зн 56-08, бн 76), изготовленный в августе 1977 года. Именно бортовой номер 76, согласно официальным сообщениям, имел разбившийся самолет. Его же производственный номер содержится в документах тендера.Позднее в пресс-службе министерства обороны Украины подтвердили данную информацию."Самолет 1977 года производства, то есть ему 43 года. Но машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте", - говорится в сообщении на <a href="https://www.mil.gov.ua/" target="_blank">сайте </a>минобороны.В пресс-службе командования Воздушных сил Украины заявили, что капитальный ремонт разбившегося Ан-26 не планировался."Планом ремонта вооружения, военной техники и имущества Вооруженных Сил Украины выполнение капитального ремонта самолета Ан-26 (бортовой №76) не предусматривалось. Поэтому информация, будто борт не был готов к выполнению полетов и готовился в ближайшее время к ремонту, не соответствует действительности", - говорится в<a href="https://www.facebook.com/kpszsu/" target="_blank"> Facebook</a> командования.Государственное предприятие "Антонов" в этом году продлило на два года срок эксплуатации разбившегося в Харьковской области самолета Ан-26, сообщила пресс-служба командования Воздушных сил Украины.

https://ria.ru/20200926/an-26--1577803855.html

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

https://ria.ru/20200926/an-26-1577804891.html

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харьковская область

чугуев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире