https://ria.ru/20200926/an-26-1577804891.html

Найдены черные ящики разбившегося в Харьковской области Ан-26

На месте крушения Ан-26 нашли черные ящики, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:16

2020-09-26T10:16

2020-09-26T13:33

ан-26

министерство обороны украины

чугуев

крушение ан-26 под харьковом

харьковская область

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен — РИА Новости.</strong> На месте крушения <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> нашли черные ящики, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Ukraina/" target="_blank" data-auto="true">Министерства обороны Украины</a>.В военном ведомстве отметили, что на месте крушения еще ведутся поисковые работы, военные инженеры устанавливают предварительные причины катастрофы.Позже вице-премьер Олег Урусский пояснил, что черные ящики находятся в хвостовой части самолета и доступа к ним не будет, пока не закончится работа с телами погибших.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в районе города Чугуева накануне вечером, во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Как сообщала Госслужба Украины по ЧС, погибли 23 человека. Двое курсантов выжили — они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент. Оба находятся в больнице, один из них — в крайне тяжелом состоянии. Поиски еще двух человек продолжаются, в МВД предполагают, что их тела могут находиться под обломками.Офис генпрокурора возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовке к ним.Как заявил министр обороны Андрей Таран, причиной крушения могла стать техническая неисправность. По словам губернатора Харьковской области Алексея Кучера, речь идет об отказе двигателя. Как выяснили СМИ, разбившемуся самолету было 43 года, в этом году его направляли на ремонт, который должен был завершиться к 1 октября.

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-26, министерство обороны украины, чугуев, крушение ан-26 под харьковом, харьковская область, украина, в мире