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https://ria.ru/20200926/an-26-1577804429.html
В Минобороны Украины назвали возможную причину крушения Ан-26
Техническая неисправность, скорее всего, стала причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:00
2020-09-26T15:50
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
харьков
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 сен – РИА Новости.</strong> Техническая неисправность, скорее всего, стала причиной крушения самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a>, сообщил министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Андрей Таран.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили — они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.Как сообщалось ранее, самолет в пятницу должен был совершить до 10 взлетов и посадок, отрабатывая стандартную процедуру обучения.По его словам, командир корабля всего налетал около 800 часов.
https://ria.ru/20200926/an-26-1577803919.html
https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html
Странно, что ещё Россию не обвинили. Или мутят чего , а завтра , как расскажут про отряд диверсантов. 🤣🤣. Или.... По секрету..... новичок..
39
Стопудова объявят Россию виновником. Сбит при посадке новейшей ногатой ракетой "Мох", которая караулит самолёты при посадке. : / Но если не про преступную власть Украины, то жаль пацанов.
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харьковская область
харьков
украина
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, харьков, украина, в мире

В Минобороны Украины назвали возможную причину крушения Ан-26

10:00 26.09.2020 (обновлено: 15:50 26.09.2020)
14160
© Фото : Антон ГеращенкоНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Фото : Антон Геращенко
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КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Техническая неисправность, скорее всего, стала причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Случилась какая-то техническая неисправность. Что именно, будем выяснять. Не могу пока ничего рассказать про учения... Предварительную оценку сможем дать после расшифровки черного ящика", — отметил Таран.

На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 09:37
Стало известно о состоянии выживших при падении Ан-26 под Харьковым
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили — они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.
Как сообщалось ранее, самолет в пятницу должен был совершить до 10 взлетов и посадок, отрабатывая стандартную процедуру обучения.

"По плану самолёт должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая, начиная с 18.30 и до 23 часов (совпадает с мск — ред.), отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолёт осматривался техническими специалистами и взлетал снова", — написал в замглавы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, командир корабля всего налетал около 800 часов.
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 01:05
Катастрофы самолетов Ан-26 в мире в 2015-2020 годах
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Обсудить11
Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Харьковская областьХарьковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Странно, что ещё Россию не обвинили. Или мутят чего , а завтра , как расскажут про отряд диверсантов. 🤣🤣. Или.... По секрету..... новичок..
26 сентября, 10:12
Виктор РахмановВиктор Рахманов
2830107
Стопудова объявят Россию виновником. Сбит при посадке новейшей ногатой ракетой "Мох", которая караулит самолёты при посадке. : / Но если не про преступную власть Украины, то жаль пацанов.
26 сентября, 10:23
СКСергей К
2620005
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