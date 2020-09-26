https://ria.ru/20200926/an-26-1577804429.html

В Минобороны Украины назвали возможную причину крушения Ан-26

Техническая неисправность, скорее всего, стала причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:00

2020-09-26T10:00

2020-09-26T15:50

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

харьков

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен – РИА Новости.</strong> Техническая неисправность, скорее всего, стала причиной крушения самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a>, сообщил министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Андрей Таран.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили — они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.Как сообщалось ранее, самолет в пятницу должен был совершить до 10 взлетов и посадок, отрабатывая стандартную процедуру обучения.По его словам, командир корабля всего налетал около 800 часов.

https://ria.ru/20200926/an-26-1577803919.html

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

Виктор Рахманов Странно, что ещё Россию не обвинили. Или мутят чего , а завтра , как расскажут про отряд диверсантов. 🤣🤣. Или.... По секрету..... новичок.. 39

Сергей К Стопудова объявят Россию виновником. Сбит при посадке новейшей ногатой ракетой "Мох", которая караулит самолёты при посадке. : / Но если не про преступную власть Украины, то жаль пацанов. 33

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харьковская область

харьков

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, харьков, украина, в мире