https://ria.ru/20200926/an-26-1577803919.html

Стало известно о состоянии выживших при падении Ан-26 под Харьковым

Один из выживших курсантов с разбившегося на Украине самолета Ан-24 находится в крайне тяжелом состоянии, состояние второго лучше, сообщил глава Харьковской... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T09:37

2020-09-26T09:37

2020-09-26T09:43

крушение ан-26 под харьковом

харьковская областная государственная администрация

ан-24

ан-26

харьковская область

чугуев

харьков

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Один из выживших курсантов с разбившегося на Украине самолета Ан-24 находится в крайне тяжелом состоянии, состояние второго лучше, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_KHarkovskaja_oblastnaja_gosudarstvennaja_administracija/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской областной государственной администрации</a> Алексей Кучер.По его словам, на борту находились люди из 11 областей Украины.Военно-транспортный самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора, погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

харьковская область

чугуев

харьков

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, харьковская областная государственная администрация, ан-24, ан-26, харьковская область, чугуев, харьков, украина, в мире