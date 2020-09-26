https://ria.ru/20200926/an-26-1577803919.html
Стало известно о состоянии выживших при падении Ан-26 под Харьковым
Один из выживших курсантов с разбившегося на Украине самолета Ан-24 находится в крайне тяжелом состоянии, состояние второго лучше, сообщил глава Харьковской... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T09:37
2020-09-26T09:37
2020-09-26T09:43
крушение ан-26 под харьковом
харьковская областная государственная администрация
ан-24
ан-26
харьковская область
чугуев
харьков
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Один из выживших курсантов с разбившегося на Украине самолета Ан-24 находится в крайне тяжелом состоянии, состояние второго лучше, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_KHarkovskaja_oblastnaja_gosudarstvennaja_administracija/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской областной государственной администрации</a> Алексей Кучер.По его словам, на борту находились люди из 11 областей Украины.Военно-транспортный самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора, погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.
https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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