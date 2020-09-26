https://ria.ru/20200926/an-26-1577803494.html

На месте крушения Ан-26 под Харьковом нашли тело еще одного погибшего

Cпасатели нашли на месте крушения Ан-26 в Чугуеве (Харьковская область) тело еще одного погибшего, сообщила в Telegram-канале пресс-служба украинской Госслужбы... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T09:18

2020-09-26T09:18

2020-09-26T10:06

ан-26

харьковская область

чугуев

крушение ан-26 под харьковом

харьков

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен — РИА Новости.</strong> Cпасатели нашли на месте крушения <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в Чугуеве (<a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковская область</a>) тело еще одного погибшего, сообщила в <a href="https://t.me/dsns_telegram" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> пресс-служба украинской Госслужбы по ЧС.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Чугуеве накануне вечером, во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Как сообщала Госслужба по ЧС, на месте катастрофы нашли тела 22 человек. Двое курсантов выжили — они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент. Оба находятся в больнице, один из них — в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя.Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним.

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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