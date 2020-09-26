Главы силовых ведомств вылетели на место крушения Ан-26 под Харьковом
08:55 26.09.2020 (обновлено: 09:03 26.09.2020)
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© AP Photo / Kharkiv Regional State AdministrationНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
© AP Photo / Kharkiv Regional State Administration
КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Главы МВД, министерства обороны и начальник Генерального штаба Украины вылетели на место крушения Ан-26 в Харьковскую область, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в субботу.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако МВД сообщило, что на утро субботы поиски еще трёх человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.
"Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН-26 начала свою работу в Харьковской области. На место трагедии в город Чугуев вылетели вице-премьер Олег Уруский, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и председатель Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин", - написал Геращенко в Facebook.