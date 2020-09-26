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Главы силовых ведомств вылетели на место крушения Ан-26 под Харьковом
Главы МВД, министерства обороны и начальник Генерального штаба Украины вылетели на место крушения Ан-26 в Харьковскую область, сообщил замглавы МВД Антон... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T08:55
2020-09-26T09:03
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Главы МВД, министерства обороны и начальник Генерального штаба <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> вылетели на место крушения <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковскую область</a>, сообщил замглавы МВД <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko/" target="_blank" data-auto="true">Антон Геращенко</a> в субботу.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако МВД сообщило, что на утро субботы поиски еще трёх человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.
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харьковская область
украина
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, украина, в мире

Главы силовых ведомств вылетели на место крушения Ан-26 под Харьковом

08:55 26.09.2020 (обновлено: 09:03 26.09.2020)
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© AP Photo / Kharkiv Regional State AdministrationНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© AP Photo / Kharkiv Regional State Administration
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КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Главы МВД, министерства обороны и начальник Генерального штаба Украины вылетели на место крушения Ан-26 в Харьковскую область, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в субботу.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако МВД сообщило, что на утро субботы поиски еще трёх человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

"Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН-26 начала свою работу в Харьковской области. На место трагедии в город Чугуев вылетели вице-премьер Олег Уруский, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и председатель Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин", - написал Геращенко в Facebook.

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Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Харьковская областьУкраинаВ мире
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