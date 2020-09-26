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Стало известно о состоянии единственного выжившего при крушении Ан-26
Курсант, выживший при крушении Ан-26 в Харьковской области, получил значительные травмы, однако его жизни ничего не угрожает, сообщил премьер-министр Украины... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:28
2020-09-26T13:28
крушение ан-26 под харьковом
денис шмыгаль
ан-26
харьковская область
чугуев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Курсант, выживший при крушении <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, получил значительные травмы, однако его жизни ничего не угрожает, сообщил премьер-министр Украины <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a>.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.
харьковская область
чугуев
украина
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крушение ан-26 под харьковом, денис шмыгаль, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире

Стало известно о состоянии единственного выжившего при крушении Ан-26

13:28 26.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКрушение самолета Ан-26 под Харьковом
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Курсант, выживший при крушении Ан-26 в Харьковской области, получил значительные травмы, однако его жизни ничего не угрожает, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"На борту самолета Ан-26 находилось 27 человек, тела 25 жертв катастрофы найдены, еще 2 человека в момент катастрофы оставались живыми, один военнослужащих скончался сегодня утром в больнице от полученных травм и ожогов. Одному, который остался жив, - жизни его ничего не угрожает: получил значительные повреждения, но, по прогнозам врачей, угрозы жизни нет", - сказал Шмыгаль на внеочередном заседании правительства.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.
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Крушение Ан-26 под ХарьковомДенис ШмыгальАн-26Харьковская областьЧугуевУкраинаВ мире
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