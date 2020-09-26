https://ria.ru/20200926/an-26--1577810895.html

Стало известно о состоянии единственного выжившего при крушении Ан-26

Курсант, выживший при крушении Ан-26 в Харьковской области, получил значительные травмы, однако его жизни ничего не угрожает, сообщил премьер-министр Украины... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T13:28

2020-09-26T13:28

2020-09-26T13:28

крушение ан-26 под харьковом

денис шмыгаль

ан-26

харьковская область

чугуев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Курсант, выживший при крушении <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, получил значительные травмы, однако его жизни ничего не угрожает, сообщил премьер-министр Украины <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a>.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.

харьковская область

чугуев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, денис шмыгаль, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире