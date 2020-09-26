https://ria.ru/20200926/alyaska-1577751103.html

"Такого еще не было": зачем США перебрасывают ударную авиацию на Аляску

Истребители пятого поколения, стратегические бомбардировщики и откровенно агрессивные настроения — американцы не оставляют попыток завоевать господство в... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T08:00

2020-09-26T08:00

2020-09-26T08:02

россия

владимир попов

воздушно-космические силы россии

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. </strong>Истребители пятого поколения, стратегические бомбардировщики и откровенно агрессивные настроения — американцы не оставляют попыток завоевать господство в Арктике. Теперь они заходят в регион со стороны Аляски — уже в ближайшее время Пентагон разместит в штате две авиабазы, в том числе с "невидимками" F-35. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.Два аэродромаГруппировка истребителей пятого поколения на Аляске станет самой крупной в Арктике. Ожидается, что сюда перебросят 150 F-22 Raptor и F-35 Lightning — столько нет ни на одной военной базе США.Напомним: пока у американских ВВС чуть более 200 F-35, еще 80 машин с вертикальным взлетом и посадкой — у морской пехоты. К Военно-морским силам приписаны около 30 истребителей.Цель передислокации никто не скрывает — потеснить Россию в Арктике. Авиационные базы на Аляске получили подкрепление еще весной: на один из аэродромов перебросили более 50 "тридцатьпятых". Сюда же доставят более полутора тысяч военнослужащих — для обслуживания летной техники. Самолеты предстоит подготовить к суровым погодным условиям Арктики. Переучат и летчиков.На Аляске дислоцирована 11-я Воздушная армия ВВС США — крупнейшее авиационное соединение Пентагона на севере Тихоокеанского региона. Один из объектов, авиабаза Эйлсон, — ближайший к российским границам американский военный аэродром.Самолеты 11-й армии патрулируют акваторию Берингова моря, занимаются радиолокационным наблюдением за восточными областями России, а также перехватом и сопровождением боевых машин потенциального противника. Еще одна крупная база на Аляске — Эльмендорф. Здесь также базируется истребительная авиация. Главная задача — противовоздушная оборона и поддержка с воздуха Тихоокеанского командования США. Стратегический форпостСухопутных войск на Аляске — всего две пехотных бригады с артиллерией и бронетранспортерами "Страйкер". Из морских сил — только береговая охрана. Полноценной военно-морской базы в регионе нет, в том числе из-за нехватки кораблей ледокольного класса. Впрочем, недавно власти штата заявили о строительстве глубоководного порта за Полярным кругом для приема и обслуживания кораблей большого водоизмещения. Это, по мнению Вашингтона, послужит сигналом для России и Китая и подтвердит серьезность намерений США закрепиться в Арктике и защищать свои интересы в Северном Ледовитом океане.По словам заслуженного военного летчика России Владимира Попова, с точки зрения ПВО Аляска прикрыта неплохо — там работает система аэрокосмической обороны NORAD. А боевая авиация остается главной ударной составляющей."Аляска удалена от основной территории США, но это форпост по отношению к России — нас разделяет только пролив, граница находится буквально в прямой видимости, — отметил он в беседе с РИА Новости. — Это стратегический для США регион. Сто пятьдесят истребителей повысят боевой потенциал группировки минимум вдвое. Но они предназначены главным образом для обороны — из-за ограниченного радиуса действия. "Невидимки", вероятно, будут выполнять функции ПВО, прикрывать объекты на территории Аляски, сопровождать самолеты-разведчики". Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что переброска такого количества самолетов — свидетельство агрессивного характера военной доктрины США и не прекращающихся в последние годы попыток втянуть Россию в гонку вооружений."Наш авиационный контингент на этом направлении ограничен, — объясняет Попов. — У ВКС есть перехватчики на Камчатке, Сахалине, морская авиация Северного флота. Но если собрать все эти самолеты вместе, получится максимум авиационный полк. По боевой мощи мы здесь уступаем американцам. Поэтому бояться им нечего — мы не демонстрируем превосходство у границ Аляски. Наша стратегия оборонительная — для защиты территории лишь развернуты системы ПВО и радиолокационного контроля".Он не сомневается, что после переброски "невидимок" впритык к российской границе Генштаб примет адекватные ответные меры. Причем вопрос уже решается — вдоль Северного морского пути восстанавливают аэродромы для базирования перехватчиков и истребителей, оборудуют места базирования сухопутных подразделений, совершенствуют систему противовоздушной обороны. Манящие льды АрктикиДоктор военных наук Константин Сивков назвал планы по развертыванию F-35 на Аляске серьезной угрозой для России, но подчеркнул, что ее вполне реально нейтрализовать — сил для этого достаточно.По его словам, хотя радиус действия американских истребителей охватывает всю Камчатку, российские перехватчики МиГ-31БМ с ракетами большой дальности Х-37 способны наносить по ним удары, не опасаясь быть обнаруженными. Особенно при поддержке наземных радиолокационных станций метрового диапазона. Надо сказать, встречи российских и американских военных летчиков в районе Аляски не редкость уже сегодня. Одно из последних соприкосновений произошло в конце августа: истребители F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 вылетали на перехват трех групп российских самолетов Ту-142. "Тушки" находились в зоне действия американской ПВО около пяти часов, приближаясь к берегам штата на расстояние полусотни морских миль. Однако оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не заходили в воздушное пространство США или Канады.В свою очередь, американцы в начале сентября направили в Арктику стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, которые летали вблизи российских границ в районе Восточно-Сибирского моря. Они поднялись в воздух с аэродрома в Техасе, а после выполнения миссии приземлились на авиабазе Эйлсон, продемонстрировав готовность оказать поддержку своим войскам в любой точке земного шара. Очевидно, Соединенные Штаты продолжат всеми способами усиливаться в регионе. Об этом можно судить хотя бы по новой Арктической стратегии для ВВС. Согласно документу, наряду с Европой Арктика стала для американцев жизненно важным звеном и отказываться от нее они не собираются. Один из пунктов стратегии — подготовка боевых операций в арктической зоне, в том числе из-за перспектив изменения климата и таяния льдов. Это, по мнению авторов документа, значительно усиливает конкуренцию в регионе между странами. Причем главные вероятные противники в Арктике — Россия и Китай, противостоять которым должны прежде всего ВВС и Космические силы.

https://ria.ru/20200819/1575931984.html

https://ria.ru/20200322/1568910170.html

https://ria.ru/20200718/1574497738.html

Profin Profin Ну пусть пусть сопли поморозят. Надолго их не хватит, нежных ))) 43

Вася Рабинович Да уж, Генштаб, пожалуйста, примите адекватные меры. 30

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россия

аляска

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир попов, воздушно-космические силы россии, ввс сша, аляска, сша, безопасность, в мире