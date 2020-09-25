В Минске арестовали двух журналистов польского телеканала
17:39 25.09.2020 (обновлено: 17:42 25.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил журналистов польского телеканала "Белсат" Дениса Гончаренко и Алеся Любенчука к 12 суткам ареста и штрафам в 30 базовых величин (311 долларов по текущему курсу) за неповиновение милиции и нарушение закона о СМИ, сообщила в пятницу Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
"Задержанного вчера возле Окрестина (в Минске - ред.) журналиста "Белсата" Алеся Любенчука наказали арестом на 12 суток плюс штраф 30 базовых величин за работу без аккредитации. Перед этим арест 12 суток и штраф (аналогичный – ред.) получил еще один журналист Денис Гончаренко", - говорится в сообщении в Telegram-канале БАЖ.
Ранее "Белсат" несколько раз пытался аккредитовать корреспондентский пункт в Минске, но МИД Белоруссии ему отказывал, журналисты работали без аккредитации. Телеканал вещает из Польши.
В четверг вечером Любенчук и Гончаренко вместе с другими журналистами ожидали возле Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в переулке Окрестина в Минске освобождения фотографов Александра Васюковича и Владимира Гридина, которые отбывали там "сутки". Журналисты "Белсата" были задержаны, их отвезли в Московское РУВД Минска. В отношении них было составлено по два административных протокола.
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