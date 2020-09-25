https://ria.ru/20200925/zhurnalisty-1577784887.html

В Минске арестовали двух журналистов польского телеканала

Суд в Белоруссии приговорил журналистов польского телеканала "Белсат" Дениса Гончаренко и Алеся Любенчука к 12 суткам ареста и штрафам в 30 базовых величин (311 РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:39

2020-09-25T17:39

2020-09-25T17:42

протесты в белоруссии

инна гончаренко

белсат

александр лукашенко

мид белоруссии

польша

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белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> приговорил журналистов польского телеканала "<a href="https://belsat.eu/ru/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" Дениса Гончаренко и Алеся Любенчука к 12 суткам ареста и штрафам в 30 базовых величин (311 долларов по текущему курсу) за неповиновение милиции и нарушение закона о СМИ, сообщила в пятницу Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).Ранее "Белсат" несколько раз пытался аккредитовать корреспондентский пункт в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, но <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> ему отказывал, журналисты работали без аккредитации. Телеканал вещает из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>.В четверг вечером Любенчук и Гончаренко вместе с другими журналистами ожидали возле Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в переулке Окрестина в Минске освобождения фотографов Александра Васюковича и Владимира Гридина, которые отбывали там "сутки". Журналисты "Белсата" были задержаны, их отвезли в Московское РУВД Минска. В отношении них было составлено по два административных протокола.Массовые протестные акции оппозиции продолжаются по всей Белоруссии с 9 августа, они после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577775031.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инна гончаренко, белсат, александр лукашенко, мид белоруссии, польша, минск, белоруссия, в мире