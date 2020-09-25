Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/zhurnalisty-1577784887.html
В Минске арестовали двух журналистов польского телеканала
Суд в Белоруссии приговорил журналистов польского телеканала "Белсат" Дениса Гончаренко и Алеся Любенчука к 12 суткам ареста и штрафам в 30 базовых величин (311 РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:39
2020-09-25T17:42
протесты в белоруссии
инна гончаренко
белсат
александр лукашенко
мид белоруссии
польша
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576779975_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_57b53c09b5aadd4c8366b82f8090ffcd.jpg
<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> приговорил журналистов польского телеканала "<a href="https://belsat.eu/ru/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" Дениса Гончаренко и Алеся Любенчука к 12 суткам ареста и штрафам в 30 базовых величин (311 долларов по текущему курсу) за неповиновение милиции и нарушение закона о СМИ, сообщила в пятницу Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).Ранее "Белсат" несколько раз пытался аккредитовать корреспондентский пункт в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, но <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> ему отказывал, журналисты работали без аккредитации. Телеканал вещает из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>.В четверг вечером Любенчук и Гончаренко вместе с другими журналистами ожидали возле Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в переулке Окрестина в Минске освобождения фотографов Александра Васюковича и Владимира Гридина, которые отбывали там "сутки". Журналисты "Белсата" были задержаны, их отвезли в Московское РУВД Минска. В отношении них было составлено по два административных протокола.Массовые протестные акции оппозиции продолжаются по всей Белоруссии с 9 августа, они после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577775031.html
польша
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576779975_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d7564b07e2abda97332f00e1d218cd06.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инна гончаренко, белсат, александр лукашенко, мид белоруссии, польша, минск, белоруссия, в мире

В Минске арестовали двух журналистов польского телеканала

17:39 25.09.2020 (обновлено: 17:42 25.09.2020)
1778
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил журналистов польского телеканала "Белсат" Дениса Гончаренко и Алеся Любенчука к 12 суткам ареста и штрафам в 30 базовых величин (311 долларов по текущему курсу) за неповиновение милиции и нарушение закона о СМИ, сообщила в пятницу Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Задержанного вчера возле Окрестина (в Минске - ред.) журналиста "Белсата" Алеся Любенчука наказали арестом на 12 суток плюс штраф 30 базовых величин за работу без аккредитации. Перед этим арест 12 суток и штраф (аналогичный – ред.) получил еще один журналист Денис Гончаренко", - говорится в сообщении в Telegram-канале БАЖ.

Ранее "Белсат" несколько раз пытался аккредитовать корреспондентский пункт в Минске, но МИД Белоруссии ему отказывал, журналисты работали без аккредитации. Телеканал вещает из Польши.
В четверг вечером Любенчук и Гончаренко вместе с другими журналистами ожидали возле Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в переулке Окрестина в Минске освобождения фотографов Александра Васюковича и Владимира Гридина, которые отбывали там "сутки". Журналисты "Белсата" были задержаны, их отвезли в Московское РУВД Минска. В отношении них было составлено по два административных протокола.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 15:21
Япония раскритиковала инаугурацию Лукашенко
Массовые протестные акции оппозиции продолжаются по всей Белоруссии с 9 августа, они после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
15900055
Обсудить0
Протесты в БелоруссииИнна ГончаренкоБелсатАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииПольшаМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой
Набережная Ялты
Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты объяснил свое увольнение
София Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Евросовета призвал наказать виновных в Белоруссии и деле Навального
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Командно-штабные учения Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр
Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях "Кавказ-2020"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Япония раскритиковала инаугурацию Лукашенко
Танк Т-90А на командно-штабных учениях Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр
Минобороны объяснило перенос учений "Кавказ-2020" вглубь страны
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД увидел признаки постановки в деле Навального
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Глава МИД Турции возмутился невежеством Нэнси Пелоси
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине
МИД заявил об "удивительных вещах на грани фантастики" в деле Навального
Светлана Тихановская
Тихановская обсудила с зампомощника госсекретаря США кризис в Белоруссии
Прага
В Чехии обвинили Россию в попытках повлиять на органы самоуправления
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
В Подмосковье пресекли сходку криминальных авторитетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Эксперт рассказал, что делать, если вашу карту "съел" банкомат
03:00Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
Лента новостейМолния