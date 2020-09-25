https://ria.ru/20200925/zhkkh-1577792211.html

Кубань выделит средства на проектирование объектов ЖКХ в муниципалитетах

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении средств на проектирование объектов ЖКХ в муниципалитетах, сообщает... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T19:33

2020-09-25T19:33

2020-09-25T19:33

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

анапа

краснодарский край

темрюкский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152872/08/1528720845_0:80:1500:924_1400x0_80_0_0_1e744c49a38c247311874112aa31487f.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Краснодарского края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> подписал постановление о выделении средств на проектирование объектов ЖКХ в муниципалитетах, сообщает администрация региона.Уточняется, что первые субсидии получат <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапа</a>, поселок Новомихайловский <a href="http://ria.ru/location_Tuapsinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Туапсинского района</a> и Новотаманское сельское поселение <a href="http://ria.ru/location_Temrjukskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Темрюкского района</a>.Отмечается, что до 2021 года Анапа, поселок Новомихайловский Туапсинского района и Новотаманское сельское поселение Темрюкского района получат порядка 90 миллионов рублей.Как добавили в ведомстве, решить проблему водоснабжения курортных районов планируется до 2024 года. Для этого ведется реконструкция трех основных водопроводов: Троицкого, Ейского и Таманского. Магистральные системы обеспечивают водой восемь муниципалитетов, в которых проживает около 1 миллиона человек, а в летний период это количество увеличивается за счет туристов.

https://ria.ru/20200925/posev-1577789517.html

россия

анапа

краснодарский край

темрюкский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вениамин кондратьев, анапа, краснодарский край, темрюкский район, общество