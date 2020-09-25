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Краснодарский край
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Кубань выделит средства на проектирование объектов ЖКХ в муниципалитетах
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении средств на проектирование объектов ЖКХ в муниципалитетах, сообщает... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:33
2020-09-25T19:33
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
анапа
краснодарский край
темрюкский район
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Краснодарского края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> подписал постановление о выделении средств на проектирование объектов ЖКХ в муниципалитетах, сообщает администрация региона.Уточняется, что первые субсидии получат <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапа</a>, поселок Новомихайловский <a href="http://ria.ru/location_Tuapsinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Туапсинского района</a> и Новотаманское сельское поселение <a href="http://ria.ru/location_Temrjukskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Темрюкского района</a>.Отмечается, что до 2021 года Анапа, поселок Новомихайловский Туапсинского района и Новотаманское сельское поселение Темрюкского района получат порядка 90 миллионов рублей.Как добавили в ведомстве, решить проблему водоснабжения курортных районов планируется до 2024 года. Для этого ведется реконструкция трех основных водопроводов: Троицкого, Ейского и Таманского. Магистральные системы обеспечивают водой восемь муниципалитетов, в которых проживает около 1 миллиона человек, а в летний период это количество увеличивается за счет туристов.
https://ria.ru/20200925/posev-1577789517.html
россия
анапа
краснодарский край
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россия, вениамин кондратьев, анапа, краснодарский край, темрюкский район, общество

Кубань выделит средства на проектирование объектов ЖКХ в муниципалитетах

19:33 25.09.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивМинприроды поддержало создание нового природного парка в Краснодарском крае
Минприроды поддержало создание нового природного парка в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении средств на проектирование объектов ЖКХ в муниципалитетах, сообщает администрация региона.
Уточняется, что первые субсидии получат Анапа, поселок Новомихайловский Туапсинского района и Новотаманское сельское поселение Темрюкского района.

"Подготовка проектно-сметной документации для строительства объектов ЖКХ относится к полномочиям власти на местах. Однако из-за высокой стоимости работ муниципалитеты не всегда могут самостоятельно их провести. По решению губернатора впервые поддержка на эти цели будет оказываться из краевого бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 2021 года Анапа, поселок Новомихайловский Туапсинского района и Новотаманское сельское поселение Темрюкского района получат порядка 90 миллионов рублей.

"Канализационные сети в этих курортных территориях уже полностью выработали свой ресурс, они изношены практически на 100% и не соответствуют современным требованиям очистки. За счет краевых средств до конца следующего года будет завершено проектирование новых очистных. Далее, после прохождения госэкспертизы, подадим заявки на федеральное финансирование для строительства сооружений", - пояснили в министерстве ТЭК и ЖКХ края.

Как добавили в ведомстве, решить проблему водоснабжения курортных районов планируется до 2024 года. Для этого ведется реконструкция трех основных водопроводов: Троицкого, Ейского и Таманского. Магистральные системы обеспечивают водой восемь муниципалитетов, в которых проживает около 1 миллиона человек, а в летний период это количество увеличивается за счет туристов.

"Также по поручению губернатора формируется перечень нуждающихся в реконструкции объектов ЖКХ для привлечения федерального финансирования в целом по краю. Речь идет об очистных канализационных сооружениях, по строительству или реконструкции которых уже есть готовые проекты", - уточнили краевые власти.

Посевная и весенние полевые работы на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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