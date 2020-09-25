https://ria.ru/20200925/zhkkh-1577792211.html
Кубань выделит средства на проектирование объектов ЖКХ в муниципалитетах
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении средств на проектирование объектов ЖКХ в муниципалитетах, сообщает... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:33
2020-09-25T19:33
2020-09-25T19:33
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
анапа
краснодарский край
темрюкский район
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Краснодарского края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> подписал постановление о выделении средств на проектирование объектов ЖКХ в муниципалитетах, сообщает администрация региона.Уточняется, что первые субсидии получат <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапа</a>, поселок Новомихайловский <a href="http://ria.ru/location_Tuapsinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Туапсинского района</a> и Новотаманское сельское поселение <a href="http://ria.ru/location_Temrjukskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Темрюкского района</a>.Отмечается, что до 2021 года Анапа, поселок Новомихайловский Туапсинского района и Новотаманское сельское поселение Темрюкского района получат порядка 90 миллионов рублей.Как добавили в ведомстве, решить проблему водоснабжения курортных районов планируется до 2024 года. Для этого ведется реконструкция трех основных водопроводов: Троицкого, Ейского и Таманского. Магистральные системы обеспечивают водой восемь муниципалитетов, в которых проживает около 1 миллиона человек, а в летний период это количество увеличивается за счет туристов.
https://ria.ru/20200925/posev-1577789517.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, вениамин кондратьев, анапа, краснодарский край, темрюкский район, общество