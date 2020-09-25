Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200925/zhivotnye-1577715275.html
В США на видео попала пума, охотящаяся в городе на детей
В Калифорнии на видео попала пума, которая охотилась в городе за детьми, сообщает ABC7. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T00:36
2020-09-25T00:36
туризм
новости - туризм
сша
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151348/81/1513488188_0:0:1276:718_1400x0_80_0_0_0c37ae95047b028df34aea9249b7a3dd.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. </strong>В Калифорнии на видео попала пума, которая охотилась в городе за детьми, <a href="https://abc7.com/pets-animals/mountain-lion-sighting-has-calif-neighborhood-on-edge/6519834/" target="_blank">сообщает</a> ABC7.Житель города Пасифика Тимоти Керрик рассказал о встрече с хищником. "Я вышел из дома, чтобы найти свою кошку, которая выбежала во двор, и увидел крупное животное. Сначала подумал, что это соседская собака, — говорит он. — А потом разглядел, что это пума".Тимоти заметил, что большая кошка из-за кустов наблюдала за детьми, которые катались на велосипедах. Он закричал ребятам, чтобы они укрылись в каком-нибудь здании. "Тогда пума обернулась, увидела, что я приближаюсь к ней, и перепрыгнув через забор, оказалась на улице, где спряталась за грузовиком", — рассказывает Керрик.Ему пришлось выйти со двора и встать между хищником и детьми. К счастью, опасное животное убежало.
https://ria.ru/20200917/tailand-1577324766.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151348/81/1513488188_160:0:1117:718_1400x0_80_0_0_1023057c84329b5099f52d8908157c80.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, сша

В США на видео попала пума, охотящаяся в городе на детей

00:36 25.09.2020
2011
CC BY 2.0 / Bruce Tuten / Eastern Couga (Puma concolus)Восточная пума
Восточная пума - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
CC BY 2.0 / Bruce Tuten / Eastern Couga (Puma concolus)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Калифорнии на видео попала пума, которая охотилась в городе за детьми, сообщает ABC7.
Житель города Пасифика Тимоти Керрик рассказал о встрече с хищником.
"Я вышел из дома, чтобы найти свою кошку, которая выбежала во двор, и увидел крупное животное. Сначала подумал, что это соседская собака, — говорит он. — А потом разглядел, что это пума".
Тимоти заметил, что большая кошка из-за кустов наблюдала за детьми, которые катались на велосипедах. Он закричал ребятам, чтобы они укрылись в каком-нибудь здании. "Тогда пума обернулась, увидела, что я приближаюсь к ней, и перепрыгнув через забор, оказалась на улице, где спряталась за грузовиком", — рассказывает Керрик.
Ему пришлось выйти со двора и встать между хищником и детьми. К счастью, опасное животное убежало.
Утки в одном из прудов в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 00:45Туризм
В Таиланде на видео сняли, как тысячи уток спасают рисовые поля
313000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСША
Рекомендуем
Картофельные чипсы
Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
Бурый медведь
На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник
Камера для смертельных инъекций
В США впервые после отмены 17-летнего моратория казнили афроамериканца
Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике Ново-Барышевская в Новосибирской области
Найдена замена куриному яйцу
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Японцев возмутила "россиизация" Южных Курил
Хакер
Дело гражданина России Андрея Тюрина в США
Харрисон Форд
Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
София Конкина
Племянница дочери Владимира Конкина рассказала о ее гибели
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Создатель "Новичка" призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде
Гватемала. Архивное фото
Угнанный в Мексике бизнес-джет разбился в Гватемале с грузом наркотиков
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
Участница карнавала в Рио-де-Жанейро
Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Племянница Трампа подала на него в суд
Президент США Дональд Трамп
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50Немецкий дипломат призвал не возводить "стену" с Россией из-за Навального
10:49Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией
10:47В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в России
10:44В России за сутки 4317 пациентов излечились от коронавируса
10:44В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19
10:43Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:43В Москве выявили 1560 новых случаев COVID-19
10:43В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
10:42В России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом
10:37Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
10:36Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
10:36В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
10:31Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
10:31В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
10:31Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
10:29Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
10:29В Новосибирске на уличном экране пустили порно
10:27Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
10:27Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
10:20Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
Лента новостейМолния