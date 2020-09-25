https://ria.ru/20200925/zhivotnye-1577715275.html
В США на видео попала пума, охотящаяся в городе на детей
В Калифорнии на видео попала пума, которая охотилась в городе за детьми, сообщает ABC7. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T00:36
2020-09-25T00:36
2020-09-25T00:36
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. </strong>В Калифорнии на видео попала пума, которая охотилась в городе за детьми, <a href="https://abc7.com/pets-animals/mountain-lion-sighting-has-calif-neighborhood-on-edge/6519834/" target="_blank">сообщает</a> ABC7.Житель города Пасифика Тимоти Керрик рассказал о встрече с хищником. "Я вышел из дома, чтобы найти свою кошку, которая выбежала во двор, и увидел крупное животное. Сначала подумал, что это соседская собака, — говорит он. — А потом разглядел, что это пума".Тимоти заметил, что большая кошка из-за кустов наблюдала за детьми, которые катались на велосипедах. Он закричал ребятам, чтобы они укрылись в каком-нибудь здании. "Тогда пума обернулась, увидела, что я приближаюсь к ней, и перепрыгнув через забор, оказалась на улице, где спряталась за грузовиком", — рассказывает Керрик.Ему пришлось выйти со двора и встать между хищником и детьми. К счастью, опасное животное убежало.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сша
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.
В Калифорнии на видео попала пума, которая охотилась в городе за детьми, сообщает
ABC7.
Житель города Пасифика Тимоти Керрик рассказал о встрече с хищником.
"Я вышел из дома, чтобы найти свою кошку, которая выбежала во двор, и увидел крупное животное. Сначала подумал, что это соседская собака, — говорит он. — А потом разглядел, что это пума".
Тимоти заметил, что большая кошка из-за кустов наблюдала за детьми, которые катались на велосипедах. Он закричал ребятам, чтобы они укрылись в каком-нибудь здании. "Тогда пума обернулась, увидела, что я приближаюсь к ней, и перепрыгнув через забор, оказалась на улице, где спряталась за грузовиком", — рассказывает Керрик.
Ему пришлось выйти со двора и встать между хищником и детьми. К счастью, опасное животное убежало.