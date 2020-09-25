https://ria.ru/20200925/zaprety--1577786201.html

Раввин напомнил о духовной пользе запретов для верующих

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода пожелал евреям хорошо провести Йом Кипур, или "Судный день", а также напомнил о... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:57

2020-09-25T17:57

2020-09-25T17:57

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

александр бородай

федерация еврейских общин россии

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. </strong>Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода пожелал евреям хорошо провести Йом Кипур, или "Судный день", а также напомнил о духовной пользе запретов для верующих, обращение главы ФЕОР к общинам поступило в РИА Новости.Иудеи празднуют Йом Кипур 27 сентября. Согласно вероучению, Всевышний в этот день выносит человеку вердикт на основе его поведения за прошедший год и намечает его будущее на год грядущий. В Йом Кипур евреи отказываются от еды и воды на 26 часов. Также в этот день запрещено умываться, умащивать тело, носить кожаную обувь и вступать в супружескую близость. Среди традиций дня – искупительный ритуал "капарот". Над головой вращают птицу (мужчины — петуха, женщины — курицу) и говорят: "Да будет это моим искуплением", а потом птицу приносят в жертву."В еврейской традиции у нас есть регулярные уходы в своеобразный духовный "карантин" – в Шабат и в праздники мы ограждаемся от материальных забот. И если продолжать аллегорию, то Йом Кипур – это день тотального локдауна, день, когда особенно важно признать Царство Всевышнего над этим миром, и, даже если вы считаете себя ярым диссидентом, исполнить предписания Дня Искупления со всей строгостью", - сказал Борода.По его словам, когда люди начинают постигать божественную мудрость, изучая Тору, "картина мира становится яснее, а слово "запрет" перестает быть страшным, плохим и несовременным". "Запреты существуют не для того, чтобы разрушать нашу жизнь, но, наоборот, чтобы ее сберечь, оградив от губительных сил. Совсем недавно весь мир стал свидетелем того, какими спасительными могут быть ограничения, и того, каким трагическим образом может обернуться игнорирование правил", - отметил раввин.Одно из распространенных заблуждение современного человека, отметил Борода, в его уверенности, что он сам может устанавливать мерила нравственности, "разрешать и отменять запреты"."Такой путь не просто шаток, но, в отсутствие каких-либо постоянных ориентиров, он заставляет человека бесконечно блуждать в поисках смысла и гармонии. Заповеданный же Богом закон призван стать надежным путеводителем в жизни, всегда ясно обозначающим, в каком направлении необходимо следовать, чтобы не ощущать духовной жажды и пустоты", - подытожил глава ФЕОР.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ФЕОР, согласно традиции, 613 заповедей были переданы Моше на Синае: 365 заповедей "Не делай" (запретительных), по числу дней в солнечном году, и 248 заповедей "Делай" (повелительных), по числу частей человеческого тела.

https://ria.ru/20200918/rosh-a-shana-1577426998.html

https://ria.ru/20200918/sukkot-1577412264.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, общество