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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200925/zaprety--1577786201.html
Раввин напомнил о духовной пользе запретов для верующих
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода пожелал евреям хорошо провести Йом Кипур, или "Судный день", а также напомнил о... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:57
2020-09-25T17:57
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
александр бородай
федерация еврейских общин россии
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. </strong>Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода пожелал евреям хорошо провести Йом Кипур, или "Судный день", а также напомнил о духовной пользе запретов для верующих, обращение главы ФЕОР к общинам поступило в РИА Новости.Иудеи празднуют Йом Кипур 27 сентября. Согласно вероучению, Всевышний в этот день выносит человеку вердикт на основе его поведения за прошедший год и намечает его будущее на год грядущий. В Йом Кипур евреи отказываются от еды и воды на 26 часов. Также в этот день запрещено умываться, умащивать тело, носить кожаную обувь и вступать в супружескую близость. Среди традиций дня – искупительный ритуал "капарот". Над головой вращают птицу (мужчины — петуха, женщины — курицу) и говорят: "Да будет это моим искуплением", а потом птицу приносят в жертву."В еврейской традиции у нас есть регулярные уходы в своеобразный духовный "карантин" – в Шабат и в праздники мы ограждаемся от материальных забот. И если продолжать аллегорию, то Йом Кипур – это день тотального локдауна, день, когда особенно важно признать Царство Всевышнего над этим миром, и, даже если вы считаете себя ярым диссидентом, исполнить предписания Дня Искупления со всей строгостью", - сказал Борода.По его словам, когда люди начинают постигать божественную мудрость, изучая Тору, "картина мира становится яснее, а слово "запрет" перестает быть страшным, плохим и несовременным". "Запреты существуют не для того, чтобы разрушать нашу жизнь, но, наоборот, чтобы ее сберечь, оградив от губительных сил. Совсем недавно весь мир стал свидетелем того, какими спасительными могут быть ограничения, и того, каким трагическим образом может обернуться игнорирование правил", - отметил раввин.Одно из распространенных заблуждение современного человека, отметил Борода, в его уверенности, что он сам может устанавливать мерила нравственности, "разрешать и отменять запреты"."Такой путь не просто шаток, но, в отсутствие каких-либо постоянных ориентиров, он заставляет человека бесконечно блуждать в поисках смысла и гармонии. Заповеданный же Богом закон призван стать надежным путеводителем в жизни, всегда ясно обозначающим, в каком направлении необходимо следовать, чтобы не ощущать духовной жажды и пустоты", - подытожил глава ФЕОР.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ФЕОР, согласно традиции, 613 заповедей были переданы Моше на Синае: 365 заповедей "Не делай" (запретительных), по числу дней в солнечном году, и 248 заповедей "Делай" (повелительных), по числу частей человеческого тела.
https://ria.ru/20200918/rosh-a-shana-1577426998.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, общество

Раввин напомнил о духовной пользе запретов для верующих

17:57 25.09.2020
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© Sputnik / Мария Амелина / Перейти в фотобанкПаломник-хасид на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи"
Паломник-хасид на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода пожелал евреям хорошо провести Йом Кипур, или "Судный день", а также напомнил о духовной пользе запретов для верующих, обращение главы ФЕОР к общинам поступило в РИА Новости.
Иудеи празднуют Йом Кипур 27 сентября. Согласно вероучению, Всевышний в этот день выносит человеку вердикт на основе его поведения за прошедший год и намечает его будущее на год грядущий. В Йом Кипур евреи отказываются от еды и воды на 26 часов. Также в этот день запрещено умываться, умащивать тело, носить кожаную обувь и вступать в супружескую близость. Среди традиций дня – искупительный ритуал "капарот". Над головой вращают птицу (мужчины — петуха, женщины — курицу) и говорят: "Да будет это моим искуплением", а потом птицу приносят в жертву.
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"В еврейской традиции у нас есть регулярные уходы в своеобразный духовный "карантин" – в Шабат и в праздники мы ограждаемся от материальных забот. И если продолжать аллегорию, то Йом Кипур – это день тотального локдауна, день, когда особенно важно признать Царство Всевышнего над этим миром, и, даже если вы считаете себя ярым диссидентом, исполнить предписания Дня Искупления со всей строгостью", - сказал Борода.
По его словам, когда люди начинают постигать божественную мудрость, изучая Тору, "картина мира становится яснее, а слово "запрет" перестает быть страшным, плохим и несовременным". "Запреты существуют не для того, чтобы разрушать нашу жизнь, но, наоборот, чтобы ее сберечь, оградив от губительных сил. Совсем недавно весь мир стал свидетелем того, какими спасительными могут быть ограничения, и того, каким трагическим образом может обернуться игнорирование правил", - отметил раввин.
Одно из распространенных заблуждение современного человека, отметил Борода, в его уверенности, что он сам может устанавливать мерила нравственности, "разрешать и отменять запреты".
"Такой путь не просто шаток, но, в отсутствие каких-либо постоянных ориентиров, он заставляет человека бесконечно блуждать в поисках смысла и гармонии. Заповеданный же Богом закон призван стать надежным путеводителем в жизни, всегда ясно обозначающим, в каком направлении необходимо следовать, чтобы не ощущать духовной жажды и пустоты", - подытожил глава ФЕОР.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ФЕОР, согласно традиции, 613 заповедей были переданы Моше на Синае: 365 заповедей "Не делай" (запретительных), по числу дней в солнечном году, и 248 заповедей "Делай" (повелительных), по числу частей человеческого тела.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр БородайФедерация еврейских общин РоссииОбщество
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