https://ria.ru/20200925/zaderzhanie-1577781527.html

Источник сообщил о задержании главы комитета мэрии Новосибирска

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню, причины пока неизвестны, сообщил... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:52

2020-09-25T16:52

2020-09-25T16:53

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

новосибирск

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя комитета рекламы и информации мэрии <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> Дмитрия Лобыню, причины пока неизвестны, сообщил РИА Новости в пятницу источник в горадминистрации.Дмитрий Лобыня был назначен главой комитета по рекламе мэрии Новосибирска в мае 2017 года. Комитет занимается формированием и осуществлением городской политики в области размещения рекламы и информации.Дмитрию Лобыне 39 лет. Он родился в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a>, среднюю школу окончил в Новосибирске. В 2005 году получил высшее образование в Дальневосточном Государственном Университете (Владивосток) по специальности "Юриспруденция". С 2005 по 2009 год служил в пограничных войсках ФСБ России. Лобыня - мастер спорта по легкой атлетике (толкание ядра), неоднократный призер и победитель различных первенств России. С 2015 года был главой депутатского центра КПРФ в Октябрьском районе Новосибирска. Он участвовал в выборах в Совет депутатов Новосибирска 13 сентября 2020 года, представляя партию КПРФ, однако проиграл и депутатом не стал.РИА Новости пока не удалось получить комментарий следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону.

https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577739823.html

https://ria.ru/20200922/ekstremizm-1577620248.html

новосибирск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирск, происшествия