Источник сообщил о задержании главы комитета мэрии Новосибирска
16:52 25.09.2020 (обновлено: 16:53 25.09.2020)
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НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню, причины пока неизвестны, сообщил РИА Новости в пятницу источник в горадминистрации.
"Факт задержания есть. Что вменяется пока неизвестно", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о ситуации с Лобыней. Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов отказался от комментариев.
Дмитрий Лобыня был назначен главой комитета по рекламе мэрии Новосибирска в мае 2017 года. Комитет занимается формированием и осуществлением городской политики в области размещения рекламы и информации.
Дмитрию Лобыне 39 лет. Он родился в Томске, среднюю школу окончил в Новосибирске. В 2005 году получил высшее образование в Дальневосточном Государственном Университете (Владивосток) по специальности "Юриспруденция". С 2005 по 2009 год служил в пограничных войсках ФСБ России. Лобыня - мастер спорта по легкой атлетике (толкание ядра), неоднократный призер и победитель различных первенств России. С 2015 года был главой депутатского центра КПРФ в Октябрьском районе Новосибирска. Он участвовал в выборах в Совет депутатов Новосибирска 13 сентября 2020 года, представляя партию КПРФ, однако проиграл и депутатом не стал.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий следственного управления СК РФ по региону.
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