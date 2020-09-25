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https://ria.ru/20200925/zaderzhanie-1577781527.html
Источник сообщил о задержании главы комитета мэрии Новосибирска
Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню, причины пока неизвестны, сообщил... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:52
2020-09-25T16:53
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новосибирск
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя комитета рекламы и информации мэрии <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> Дмитрия Лобыню, причины пока неизвестны, сообщил РИА Новости в пятницу источник в горадминистрации.Дмитрий Лобыня был назначен главой комитета по рекламе мэрии Новосибирска в мае 2017 года. Комитет занимается формированием и осуществлением городской политики в области размещения рекламы и информации.Дмитрию Лобыне 39 лет. Он родился в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a>, среднюю школу окончил в Новосибирске. В 2005 году получил высшее образование в Дальневосточном Государственном Университете (Владивосток) по специальности "Юриспруденция". С 2005 по 2009 год служил в пограничных войсках ФСБ России. Лобыня - мастер спорта по легкой атлетике (толкание ядра), неоднократный призер и победитель различных первенств России. С 2015 года был главой депутатского центра КПРФ в Октябрьском районе Новосибирска. Он участвовал в выборах в Совет депутатов Новосибирска 13 сентября 2020 года, представляя партию КПРФ, однако проиграл и депутатом не стал.РИА Новости пока не удалось получить комментарий следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону.
https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577739823.html
https://ria.ru/20200922/ekstremizm-1577620248.html
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирск, происшествия

Источник сообщил о задержании главы комитета мэрии Новосибирска

16:52 25.09.2020 (обновлено: 16:53 25.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню, причины пока неизвестны, сообщил РИА Новости в пятницу источник в горадминистрации.
"Факт задержания есть. Что вменяется пока неизвестно", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о ситуации с Лобыней. Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов отказался от комментариев.
В Нижегородской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней девочки - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 07:33
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
Дмитрий Лобыня был назначен главой комитета по рекламе мэрии Новосибирска в мае 2017 года. Комитет занимается формированием и осуществлением городской политики в области размещения рекламы и информации.
Дмитрию Лобыне 39 лет. Он родился в Томске, среднюю школу окончил в Новосибирске. В 2005 году получил высшее образование в Дальневосточном Государственном Университете (Владивосток) по специальности "Юриспруденция". С 2005 по 2009 год служил в пограничных войсках ФСБ России. Лобыня - мастер спорта по легкой атлетике (толкание ядра), неоднократный призер и победитель различных первенств России. С 2015 года был главой депутатского центра КПРФ в Октябрьском районе Новосибирска. Он участвовал в выборах в Совет депутатов Новосибирска 13 сентября 2020 года, представляя партию КПРФ, однако проиграл и депутатом не стал.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий следственного управления СК РФ по региону.
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