https://ria.ru/20200925/yakutsk-1577782341.html

В Якутске открыли третью очередь тепличного комплекса "Саюри"

Третью очередь круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" - первого в мире подобного комплекса в условиях вечной мерзлоты - открыли в Якутске, сообщает... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:06

2020-09-25T17:06

2020-09-25T17:06

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

якутск

экономика

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<strong>ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Третью очередь круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" - первого в мире подобного комплекса в условиях вечной мерзлоты - открыли в <a href="https://ria.ru/location_JAkutsk" target="_blank">Якутске</a>, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Круглогодичную теплицу в качестве эксперимента построили в селе Сырдах в Якутске в 2016 году. Инициаторами проекта стали руководство города и местный Алмазэргиэнбанк, которые привлекли к сотрудничеству японскую компанию Hokkaido Corporation. По мнению экспертов, комплекс не имеет аналогов во всем мире: объект впервые построен в условиях вечной мерзлоты, здесь используется уникальная японская трехслойная пленка, светопропускаемость которой выше, чем у стекла, все системы микроклимата автоматические, установлена гидропонная система орошения.Сегодня овощи из теплицы "Саюри" поступают в магазины и социальные учреждения города. Как отмечают власти, с выходом на полную мощность предприятие планирует производить до 1,9 тысячи тонн сельхозпродукции в год, что позволит закрыть потребности населения Якутска в свежих овощах и зелени на 20%.Сегодня в "Саюри" установили четыре новых тепличных блока. Ведутся работы по устройству фундамента для шести новых тепличных блоков, общая площадь которых составит 1,2 гектара. До конца года планируется завершить все земляные и бетонные работы. Срок окончания работ – третий квартал 2021 года."С запуском новых теплиц объём производимой продукции в 2020 году составит 860-870 тонн, что в 3,5 раза больше, чем в 2019 году. Первый урожай запланирован в октябре. Сегодня на предприятии работает 64 сотрудника. В 2021 году численность сотрудников будет увеличена до 80 человек", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200907/yakutsk-1576862177.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), якутск, экономика