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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200925/yakutsk-1577782341.html
В Якутске открыли третью очередь тепличного комплекса "Саюри"
Третью очередь круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" - первого в мире подобного комплекса в условиях вечной мерзлоты - открыли в Якутске, сообщает... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:06
2020-09-25T17:06
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
якутск
экономика
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<strong>ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Третью очередь круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" - первого в мире подобного комплекса в условиях вечной мерзлоты - открыли в <a href="https://ria.ru/location_JAkutsk" target="_blank">Якутске</a>, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Круглогодичную теплицу в качестве эксперимента построили в селе Сырдах в Якутске в 2016 году. Инициаторами проекта стали руководство города и местный Алмазэргиэнбанк, которые привлекли к сотрудничеству японскую компанию Hokkaido Corporation. По мнению экспертов, комплекс не имеет аналогов во всем мире: объект впервые построен в условиях вечной мерзлоты, здесь используется уникальная японская трехслойная пленка, светопропускаемость которой выше, чем у стекла, все системы микроклимата автоматические, установлена гидропонная система орошения.Сегодня овощи из теплицы "Саюри" поступают в магазины и социальные учреждения города. Как отмечают власти, с выходом на полную мощность предприятие планирует производить до 1,9 тысячи тонн сельхозпродукции в год, что позволит закрыть потребности населения Якутска в свежих овощах и зелени на 20%.Сегодня в "Саюри" установили четыре новых тепличных блока. Ведутся работы по устройству фундамента для шести новых тепличных блоков, общая площадь которых составит 1,2 гектара. До конца года планируется завершить все земляные и бетонные работы. Срок окончания работ – третий квартал 2021 года."С запуском новых теплиц объём производимой продукции в 2020 году составит 860-870 тонн, что в 3,5 раза больше, чем в 2019 году. Первый урожай запланирован в октябре. Сегодня на предприятии работает 64 сотрудника. В 2021 году численность сотрудников будет увеличена до 80 человек", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200907/yakutsk-1576862177.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), якутск, экономика

В Якутске открыли третью очередь тепличного комплекса "Саюри"

17:06 25.09.2020
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CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
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ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Третью очередь круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" - первого в мире подобного комплекса в условиях вечной мерзлоты - открыли в Якутске, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Круглогодичную теплицу в качестве эксперимента построили в селе Сырдах в Якутске в 2016 году. Инициаторами проекта стали руководство города и местный Алмазэргиэнбанк, которые привлекли к сотрудничеству японскую компанию Hokkaido Corporation. По мнению экспертов, комплекс не имеет аналогов во всем мире: объект впервые построен в условиях вечной мерзлоты, здесь используется уникальная японская трехслойная пленка, светопропускаемость которой выше, чем у стекла, все системы микроклимата автоматические, установлена гидропонная система орошения.
Сегодня овощи из теплицы "Саюри" поступают в магазины и социальные учреждения города. Как отмечают власти, с выходом на полную мощность предприятие планирует производить до 1,9 тысячи тонн сельхозпродукции в год, что позволит закрыть потребности населения Якутска в свежих овощах и зелени на 20%.

"В Якутске состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию первого этапа третьей очереди круглогодичного тепличного комплекса "Саюри", проект которого реализуется на территории опережающего развития "Якутия", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня в "Саюри" установили четыре новых тепличных блока. Ведутся работы по устройству фундамента для шести новых тепличных блоков, общая площадь которых составит 1,2 гектара. До конца года планируется завершить все земляные и бетонные работы. Срок окончания работ – третий квартал 2021 года.
"С запуском новых теплиц объём производимой продукции в 2020 году составит 860-870 тонн, что в 3,5 раза больше, чем в 2019 году. Первый урожай запланирован в октябре. Сегодня на предприятии работает 64 сотрудника. В 2021 году численность сотрудников будет увеличена до 80 человек", - отметили в пресс-службе.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)ЯкутскЭкономика
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