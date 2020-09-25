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https://ria.ru/20200925/wi-fi-1577741845.html
В московском наземном транспорте увеличат скорость Wi-Fi
Наземный транспорт сети "Магистраль" в Москве обеспечат бесплатным Wi-Fi до конца года, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:14
2020-09-25T09:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Наземный транспорт сети "Магистраль" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> обеспечат бесплатным Wi-Fi до конца года, сообщается в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> департамента транспорта Москвы.В ведомстве уточнили, что бесплатный интернет появится в наземном транспорте сети до конца года."У введения услуги Wi-Fi есть и другая полезная сторона - если возникнет ЧС, все пассажиры мгновенно получат сообщения через экраны в салонах. Сделать это в режиме онлайн позволяет именно беспроводной интернет", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200925/wi-fi-1577740962.html
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москва, общество

В московском наземном транспорте увеличат скорость Wi-Fi

09:14 25.09.2020
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© Fotolia / HalfpointПассажир в автобусе пользуется смартфоном
Пассажир в автобусе пользуется смартфоном - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Fotolia / Halfpoint
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Наземный транспорт сети "Магистраль" в Москве обеспечат бесплатным Wi-Fi до конца года, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"В автобусах, электробусах и трамваях сети "Магистраль" появится Wi-Fi - там можно будет смотреть сериалы, слушать музыку и переписываться с друзьями. В транспорте сети "Магистраль" мы установим оборудование нового поколения - сигнал станет сильнее и стабильнее, скорость передачи данных вырастет", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что бесплатный интернет появится в наземном транспорте сети до конца года.
"У введения услуги Wi-Fi есть и другая полезная сторона - если возникнет ЧС, все пассажиры мгновенно получат сообщения через экраны в салонах. Сделать это в режиме онлайн позволяет именно беспроводной интернет", - добавили в ведомстве.
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