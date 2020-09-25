https://ria.ru/20200925/wi-fi-1577741845.html

В московском наземном транспорте увеличат скорость Wi-Fi

Наземный транспорт сети "Магистраль" в Москве обеспечат бесплатным Wi-Fi до конца года, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:14

2020-09-25T09:14

2020-09-25T09:14

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москва

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Наземный транспорт сети "Магистраль" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> обеспечат бесплатным Wi-Fi до конца года, сообщается в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> департамента транспорта Москвы.В ведомстве уточнили, что бесплатный интернет появится в наземном транспорте сети до конца года."У введения услуги Wi-Fi есть и другая полезная сторона - если возникнет ЧС, все пассажиры мгновенно получат сообщения через экраны в салонах. Сделать это в режиме онлайн позволяет именно беспроводной интернет", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200925/wi-fi-1577740962.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество