https://ria.ru/20200925/wi-fi-1577741845.html
В московском наземном транспорте увеличат скорость Wi-Fi
Наземный транспорт сети "Магистраль" в Москве обеспечат бесплатным Wi-Fi до конца года, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:14
2020-09-25T09:14
2020-09-25T09:14
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Наземный транспорт сети "Магистраль" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> обеспечат бесплатным Wi-Fi до конца года, сообщается в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> департамента транспорта Москвы.В ведомстве уточнили, что бесплатный интернет появится в наземном транспорте сети до конца года."У введения услуги Wi-Fi есть и другая полезная сторона - если возникнет ЧС, все пассажиры мгновенно получат сообщения через экраны в салонах. Сделать это в режиме онлайн позволяет именно беспроводной интернет", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200925/wi-fi-1577740962.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество