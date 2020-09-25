Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/vzyatka-1577757453.html
Дело депутата Госдумы о взятке в три миллиарда рублей направили в Москву
Челябинский областной суд направил в Московский городской суд уголовное дело в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:16
2020-09-25T12:16
вадим белоусов
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
челябинский областной суд
михаил юревич
москва
челябинск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155184/26/1551842642_0:90:776:527_1400x0_80_0_0_ee4deac1b6b77607660f597565b4343c.jpg
<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CHeljabinskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Челябинский областной суд</a> направил в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Московский городской суд</a> уголовное дело в отношении депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_vadim-belousov/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Белоусова</a> и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a> Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении крупной взятки, сообщила в пятницу пресс-служба облсуда.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_JUrevich/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Юревичем</a> и другими лицами в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Как сообщал СК в начале сентября, расследование уголовного дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено, дело направлено в Челябинский облсуд."По постановлению Челябинского областного суда от 25 сентября уголовное дело по обвинению Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), направлено по подсудности в Московский городской суд", - говорится в сообщении.Дело не подсудно Челябинскому облсуду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва: по версии органов следствия, в Москве с января 2011 года по январь 2014 года членами организованной группы получена взятка в размере более 3 миллиардов рублей, указывается в сообщении. При этом получение участниками группы с июня 2011 года по декабрь 2012 года части взятки в размере более 89 миллионов рублей в Челябинске, как отражено в обвинительном заключении, не имеет юридического значения для определения территориальной подсудности уголовного дела.По данным облсуда, Белоусов, являющийся депутатом Госдумы, заявлял ходатайство об отнесении уголовного дела к подсудности Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.Кроме того, мера пресечения в отношении Белоусова и Бутаковой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения, поясняется в сообщении.Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, добавляет пресс-служба.СК РФ сообщало, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании соответствующего согласия Госдумы. Скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> Юревич объявлен в международный розыск.
https://realty.ria.ru/20200922/chelyabinsk-1577582521.html
https://ria.ru/20200901/vzyatka-1576571038.html
4
москва
челябинск
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/26/1551842642_0:17:776:599_1400x0_80_0_0_71ea7a726fb4fbcdf3de0dc19e98afd4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим белоусов, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, челябинский областной суд, михаил юревич, москва, челябинск, челябинская область, происшествия

Дело депутата Госдумы о взятке в три миллиарда рублей направили в Москву

12:16 25.09.2020
6225
© Фото : партия "Справедливая Россия"Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : партия "Справедливая Россия"
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости. Челябинский областной суд направил в Московский городской суд уголовное дело в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении крупной взятки, сообщила в пятницу пресс-служба облсуда.
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Как сообщал СК в начале сентября, расследование уголовного дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено, дело направлено в Челябинский облсуд.
Евгений Тефтелев - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 09:28
Суд рассмотрит дело экс-главы Челябинска, обвиняемого в получении взятки
"По постановлению Челябинского областного суда от 25 сентября уголовное дело по обвинению Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), направлено по подсудности в Московский городской суд", - говорится в сообщении.
Дело не подсудно Челябинскому облсуду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва: по версии органов следствия, в Москве с января 2011 года по январь 2014 года членами организованной группы получена взятка в размере более 3 миллиардов рублей, указывается в сообщении. При этом получение участниками группы с июня 2011 года по декабрь 2012 года части взятки в размере более 89 миллионов рублей в Челябинске, как отражено в обвинительном заключении, не имеет юридического значения для определения территориальной подсудности уголовного дела.
По данным облсуда, Белоусов, являющийся депутатом Госдумы, заявлял ходатайство об отнесении уголовного дела к подсудности Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 12:49
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке
Кроме того, мера пресечения в отношении Белоусова и Бутаковой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения, поясняется в сообщении.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, добавляет пресс-служба.
СК РФ сообщало, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании соответствующего согласия Госдумы. Скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск.
25114184
Обсудить4
Вадим БелоусовСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФЧелябинский областной судМихаил ЮревичМоскваЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Здание Московского городского суда
Дело "Седьмой студии" поступило в Мосгорсуд
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Суд оставил Марию Колесникову под арестом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев рассказал о "жестком условии", которое поставил перед Ефремовым
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
"Пробы ставить некуда": Пашаев назвал семью Захаровых неполноценной
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Погибший лес к востоку от Норильска
Ученые нашли причину массовой гибели лесов под Норильском
Севастополь
В СНБО Украины признали невозможность вернуть Крым силой
Чернореченское водохранилище в Байдарской долине
Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Адвокат не знает результатов экспертизы обвиняемого в госизмене Сафронова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020
ЕС и США: пусть Польша сама разгребает свои проблемы с Белоруссией
Работа УМВД России
Полиция нашла школьниц, танцевавших у Вечного огня в Кирове
Здание Мэрии Москвы
Московская мэрия переведет максимально возможное число людей на удаленку
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье ревнивец задушил любовницу и выбросил тело в окно
Офис банка Траст в Москве
Суд арестовал активы Шишханова по иску банка "Траст"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Эксперт рассказал, что делать, если вашу карту "съел" банкомат
03:00Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
Лента новостейМолния