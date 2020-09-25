https://ria.ru/20200925/vzyatka-1577757453.html

Дело депутата Госдумы о взятке в три миллиарда рублей направили в Москву

Челябинский областной суд направил в Московский городской суд уголовное дело в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:16

2020-09-25T12:16

2020-09-25T12:16

вадим белоусов

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

челябинский областной суд

михаил юревич

москва

челябинск

челябинская область

происшествия

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CHeljabinskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Челябинский областной суд</a> направил в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Московский городской суд</a> уголовное дело в отношении депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_vadim-belousov/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Белоусова</a> и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a> Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении крупной взятки, сообщила в пятницу пресс-служба облсуда.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_JUrevich/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Юревичем</a> и другими лицами в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Как сообщал СК в начале сентября, расследование уголовного дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено, дело направлено в Челябинский облсуд."По постановлению Челябинского областного суда от 25 сентября уголовное дело по обвинению Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), направлено по подсудности в Московский городской суд", - говорится в сообщении.Дело не подсудно Челябинскому облсуду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва: по версии органов следствия, в Москве с января 2011 года по январь 2014 года членами организованной группы получена взятка в размере более 3 миллиардов рублей, указывается в сообщении. При этом получение участниками группы с июня 2011 года по декабрь 2012 года части взятки в размере более 89 миллионов рублей в Челябинске, как отражено в обвинительном заключении, не имеет юридического значения для определения территориальной подсудности уголовного дела.По данным облсуда, Белоусов, являющийся депутатом Госдумы, заявлял ходатайство об отнесении уголовного дела к подсудности Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.Кроме того, мера пресечения в отношении Белоусова и Бутаковой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения, поясняется в сообщении.Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, добавляет пресс-служба.СК РФ сообщало, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании соответствующего согласия Госдумы. Скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> Юревич объявлен в международный розыск.

https://realty.ria.ru/20200922/chelyabinsk-1577582521.html

https://ria.ru/20200901/vzyatka-1576571038.html

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москва

челябинск

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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