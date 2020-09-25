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Омская область
https://ria.ru/20200925/vodosnabzhenie-1577762335.html
Омская область удвоит финансирование строительства объектов водоснабжения
Омская область в два раза увеличит финансирование, выделяемое на реконструкцию и строительство новых объектов водоснабжения; в 2021 году на эти цели планируется РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:08
2020-09-25T13:08
омская область
александр бурков
омская область
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<strong>ОМСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омская область</a> в два раза увеличит финансирование, выделяемое на реконструкцию и строительство новых объектов водоснабжения; в 2021 году на эти цели планируется потратить до 431 миллиона рублей, заявил в послании Законодательному собранию региона губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a>. "Одна из самых острых проблем региона сегодня – обеспечение населения питьевой водой. В этом году муниципальным районам направили более 200 миллионов рублей на решение этого вопроса. В 2021 году мы планируем увеличить эту сумму в два раза – до 431 миллиона. Средства пойдут на строительство и реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в Омском, Исилькульском, Любинском, Калачинском, Кормиловском и Тюкалинском районах", – сказал Бурков.Он напомнил, что к 2024 году необходимо увеличить уровень обеспечения населения Омской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 93%.Кроме того, губернатор подчеркнул, что инвестиционная привлекательность региона во многом зависит от уровня развития инфраструктуры, и водоснабжение здесь играет важную роль."В 2021 году будет продолжено обустройство села. По программе "Комплексное развитие сельских территорий" планируем построить 40 километров поселковых водопроводов и 43 километра газовых сетей", – добавил Бурков.
https://ria.ru/20200604/1572467970.html
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александр бурков, омская область

Омская область удвоит финансирование строительства объектов водоснабжения

13:08 25.09.2020
14
© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
ОМСК, 25 сен – РИА Новости. Омская область в два раза увеличит финансирование, выделяемое на реконструкцию и строительство новых объектов водоснабжения; в 2021 году на эти цели планируется потратить до 431 миллиона рублей, заявил в послании Законодательному собранию региона губернатор Александр Бурков.
"Одна из самых острых проблем региона сегодня – обеспечение населения питьевой водой. В этом году муниципальным районам направили более 200 миллионов рублей на решение этого вопроса. В 2021 году мы планируем увеличить эту сумму в два раза – до 431 миллиона. Средства пойдут на строительство и реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в Омском, Исилькульском, Любинском, Калачинском, Кормиловском и Тюкалинском районах", – сказал Бурков.
Он напомнил, что к 2024 году необходимо увеличить уровень обеспечения населения Омской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 93%.
Кроме того, губернатор подчеркнул, что инвестиционная привлекательность региона во многом зависит от уровня развития инфраструктуры, и водоснабжение здесь играет важную роль.
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"В 2021 году будет продолжено обустройство села. По программе "Комплексное развитие сельских территорий" планируем построить 40 километров поселковых водопроводов и 43 километра газовых сетей", – добавил Бурков.
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Омская областьАлександр БурковОмская область
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