https://ria.ru/20200925/vodosnabzhenie-1577762335.html

Омская область удвоит финансирование строительства объектов водоснабжения

Омская область в два раза увеличит финансирование, выделяемое на реконструкцию и строительство новых объектов водоснабжения; в 2021 году на эти цели планируется РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:08

2020-09-25T13:08

2020-09-25T13:08

омская область

александр бурков

омская область

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<strong>ОМСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омская область</a> в два раза увеличит финансирование, выделяемое на реконструкцию и строительство новых объектов водоснабжения; в 2021 году на эти цели планируется потратить до 431 миллиона рублей, заявил в послании Законодательному собранию региона губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a>. "Одна из самых острых проблем региона сегодня – обеспечение населения питьевой водой. В этом году муниципальным районам направили более 200 миллионов рублей на решение этого вопроса. В 2021 году мы планируем увеличить эту сумму в два раза – до 431 миллиона. Средства пойдут на строительство и реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в Омском, Исилькульском, Любинском, Калачинском, Кормиловском и Тюкалинском районах", – сказал Бурков.Он напомнил, что к 2024 году необходимо увеличить уровень обеспечения населения Омской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 93%.Кроме того, губернатор подчеркнул, что инвестиционная привлекательность региона во многом зависит от уровня развития инфраструктуры, и водоснабжение здесь играет важную роль."В 2021 году будет продолжено обустройство села. По программе "Комплексное развитие сельских территорий" планируем построить 40 километров поселковых водопроводов и 43 километра газовых сетей", – добавил Бурков.

https://ria.ru/20200604/1572467970.html

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бурков, омская область