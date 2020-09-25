Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/vodosnabzhenie-1577755969.html
Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь
Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:58
2020-09-25T11:58
михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
владимир путин
симферополь
республика крым
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152036/01/1520360106_0:93:1920:1173_1400x0_80_0_0_0a4ad98d0674505433a93928aa24407f.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу <a href="https://ria.ru/location_Sevastopol" target="_blank">Севастополя</a> на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov" target="_blank">Сергей Аксенов</a>.Ранее губернатор Севастополя <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev" target="_blank">Михаил Развожаев</a> рассказал президенту России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиру Путину</a>, какие, по его мнению, существуют способы обеспечения устойчивого водоснабжения региона. Он сообщил о проекте строительства водовода к Чернореченскому водохранилищу от реки Коккозка (Бахчисарайский район Крыма). Позже Развожев заявил, что реализовывать данный проект невозможно из-за негативной реакции общественности, проживающей в долине реки в Крыму.По его словам, на данный момент в вопросе переброски воды из реки Коккозка поставлена точка."Вопрос по реке Коккозка закрыт до момента, когда это река не станет полноводной такой, что даст возможность запитывать жителей Бахчисарайского района и Севастополя. Пока по итогам наблюдений таких у нас прецедентов не было и, скорее всего, этот проект закрыт насовсем", - подчеркнул Аксенов.<a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> и Севастополь столкнулись с дефицитов воды из-за продолжительной засухи и обмеления водохранилищ. Симферополь и близлежащие районы уже переведены на графики подачи воды. В Севастополе, по данным властей, ситуация по воде "очень тяжелая", и если она не изменится, то в декабре придется применять ограничительные меры в водоснабжении.
https://ria.ru/20200922/krym-1577581459.html
Если мы умеем прокладывать гигантские газопроводы в ближайшие страны по дну моря, то что нам мешает проложить водопровод с материковой России в Крым? Не говорите мне, что это технологически невозможно.
10
3
симферополь
республика крым
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152036/01/1520360106_82:0:1789:1280_1400x0_80_0_0_345c5574aa004b8a4b14c5832b90183a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, сергей аксенов (политик), владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, общество

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

11:58 25.09.2020
11965
CC0 / Pixabay / trilka / Чернореченское водохранилище в Байдарской долине
Чернореченское водохранилище в Байдарской долине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
CC0 / Pixabay / trilka /
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту России Владимиру Путину, какие, по его мнению, существуют способы обеспечения устойчивого водоснабжения региона. Он сообщил о проекте строительства водовода к Чернореченскому водохранилищу от реки Коккозка (Бахчисарайский район Крыма). Позже Развожев заявил, что реализовывать данный проект невозможно из-за негативной реакции общественности, проживающей в долине реки в Крыму.

"Мы Севастополю готовы дать воду, если бы она у нас была. Регион братский, если у нас что-то есть в излишке, мы никогда на этом сидеть не будем, мы соответственно поделимся, но если у нас воды в Коккозке нет и не будет, это не наша прихоть или нежелание поделиться, это отсутствие воды", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.

По его словам, на данный момент в вопросе переброски воды из реки Коккозка поставлена точка.
"Вопрос по реке Коккозка закрыт до момента, когда это река не станет полноводной такой, что даст возможность запитывать жителей Бахчисарайского района и Севастополя. Пока по итогам наблюдений таких у нас прецедентов не было и, скорее всего, этот проект закрыт насовсем", - подчеркнул Аксенов.
Крым и Севастополь столкнулись с дефицитов воды из-за продолжительной засухи и обмеления водохранилищ. Симферополь и близлежащие районы уже переведены на графики подачи воды. В Севастополе, по данным властей, ситуация по воде "очень тяжелая", и если она не изменится, то в декабре придется применять ограничительные меры в водоснабжении.
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 09:05
Геоэколог рассказала, как можно преодолеть дефицит воды в Крыму
94063212
Обсудить3
Михаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинСимферопольРеспублика КрымСевастопольОбщество
Популярные комментарии
Если мы умеем прокладывать гигантские газопроводы в ближайшие страны по дну моря, то что нам мешает проложить водопровод с материковой России в Крым? Не говорите мне, что это технологически невозможно.
25 сентября, 12:46
ddeluxo-87
510004
Рекомендуем
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
В Крыму возведут уникальную опреснительную станцию
Житель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Аксенов заверил, что вода между крымчанами распределяется справедливо
Юлия Скрипаль
Разработчик "Новичка" предложил свою версию отравления Скрипалей
Погибший лес к востоку от Норильска
Ученые нашли причину массовой гибели лесов под Норильском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на возможное введение санкций против Белоруссии
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев рассказал о "жестком условии", которое поставил перед Ефремовым
Посетители у автомобиля BMW Concept 4 на международном автомобильном салоне во Франкфурте
Дизайнер ВАЗ-2110 раскритиковал внешний вид BMW
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов
Дело депутата Госдумы о взятке в три миллиарда рублей направили в Москву
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах
Операционная система Windows XP
Исходники Windows XP попали в Сеть
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье ревнивец задушил любовницу и выбросил тело в окно
В Нижегородской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней девочки
Задержанного в Нижегородской области мужчину подозревают в двух убийствах
Работа УМВД России
Полиция нашла школьниц, танцевавших у Вечного огня в Кирове
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
Лента новостейМолния