Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту России Владимиру Путину, какие, по его мнению, существуют способы обеспечения устойчивого водоснабжения региона. Он сообщил о проекте строительства водовода к Чернореченскому водохранилищу от реки Коккозка (Бахчисарайский район Крыма). Позже Развожев заявил, что реализовывать данный проект невозможно из-за негативной реакции общественности, проживающей в долине реки в Крыму.
"Мы Севастополю готовы дать воду, если бы она у нас была. Регион братский, если у нас что-то есть в излишке, мы никогда на этом сидеть не будем, мы соответственно поделимся, но если у нас воды в Коккозке нет и не будет, это не наша прихоть или нежелание поделиться, это отсутствие воды", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
По его словам, на данный момент в вопросе переброски воды из реки Коккозка поставлена точка.
"Вопрос по реке Коккозка закрыт до момента, когда это река не станет полноводной такой, что даст возможность запитывать жителей Бахчисарайского района и Севастополя. Пока по итогам наблюдений таких у нас прецедентов не было и, скорее всего, этот проект закрыт насовсем", - подчеркнул Аксенов.
Крым и Севастополь столкнулись с дефицитов воды из-за продолжительной засухи и обмеления водохранилищ. Симферополь и близлежащие районы уже переведены на графики подачи воды. В Севастополе, по данным властей, ситуация по воде "очень тяжелая", и если она не изменится, то в декабре придется применять ограничительные меры в водоснабжении.
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