https://ria.ru/20200925/vodosnabzhenie-1577755969.html

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:58

2020-09-25T11:58

2020-09-25T11:58

михаил развожаев

сергей аксенов (политик)

владимир путин

симферополь

республика крым

севастополь

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу <a href="https://ria.ru/location_Sevastopol" target="_blank">Севастополя</a> на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov" target="_blank">Сергей Аксенов</a>.Ранее губернатор Севастополя <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev" target="_blank">Михаил Развожаев</a> рассказал президенту России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиру Путину</a>, какие, по его мнению, существуют способы обеспечения устойчивого водоснабжения региона. Он сообщил о проекте строительства водовода к Чернореченскому водохранилищу от реки Коккозка (Бахчисарайский район Крыма). Позже Развожев заявил, что реализовывать данный проект невозможно из-за негативной реакции общественности, проживающей в долине реки в Крыму.По его словам, на данный момент в вопросе переброски воды из реки Коккозка поставлена точка."Вопрос по реке Коккозка закрыт до момента, когда это река не станет полноводной такой, что даст возможность запитывать жителей Бахчисарайского района и Севастополя. Пока по итогам наблюдений таких у нас прецедентов не было и, скорее всего, этот проект закрыт насовсем", - подчеркнул Аксенов.<a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> и Севастополь столкнулись с дефицитов воды из-за продолжительной засухи и обмеления водохранилищ. Симферополь и близлежащие районы уже переведены на графики подачи воды. В Севастополе, по данным властей, ситуация по воде "очень тяжелая", и если она не изменится, то в декабре придется применять ограничительные меры в водоснабжении.

https://ria.ru/20200922/krym-1577581459.html

deluxo-87 Если мы умеем прокладывать гигантские газопроводы в ближайшие страны по дну моря, то что нам мешает проложить водопровод с материковой России в Крым? Не говорите мне, что это технологически невозможно. 10

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симферополь

республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, сергей аксенов (политик), владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, общество