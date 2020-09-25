Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/valeriya-1577795960.html
Пригожин прокомментировал ролик с госпитализацией Валерии
Опубликованные в Сети кадры госпитализации Валерии сняли прошлым летом, сообщил РЕН ТВ супруг певицы продюсер Иосиф Пригожин. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T21:26
2020-09-25T22:32
виктор дробыш
иосиф пригожин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104252/45/1042524565_0:288:2617:1760_1400x0_80_0_0_52fa71624940a770f33e7e5c68a25e19.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости</strong>. Опубликованные в Сети кадры госпитализации Валерии сняли прошлым летом, сообщил <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> супруг певицы продюсер <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a>. Ранее в инстаграме <a href="http://ria.ru/person_be6c208e32aadbdfe2893b1c07a9b92a/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Дробыша</a> появилось видео, на котором Валерию несут в автомобиль скорой помощи. При этом она пела одну из своих песен под названием "Часики". Обеспокоенные поклонники артистки стали оставлять комментарии с вопросом, все ли у нее в порядке.Пригожин рассказал, что кадры старые, тогда у певицы была высокая температура.Супруг Валерии также пошутил, что она поет "при любой погоде".
https://ria.ru/20200920/valeriya-1577506259.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/104252/45/1042524565_0:43:2617:2006_1400x0_80_0_0_2c0317c1f7b66e0cea94c76c0092626f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор дробыш, иосиф пригожин

Пригожин прокомментировал ролик с госпитализацией Валерии

21:26 25.09.2020 (обновлено: 22:32 25.09.2020)
39226
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Опубликованные в Сети кадры госпитализации Валерии сняли прошлым летом, сообщил РЕН ТВ супруг певицы продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее в инстаграме Виктора Дробыша появилось видео, на котором Валерию несут в автомобиль скорой помощи. При этом она пела одну из своих песен под названием "Часики". Обеспокоенные поклонники артистки стали оставлять комментарии с вопросом, все ли у нее в порядке.
Пригожин рассказал, что кадры старые, тогда у певицы была высокая температура.

"Вирус был какой-то, сутки длящийся, сорок температура была", — уточнил он.

Супруг Валерии также пошутил, что она поет "при любой погоде".
Певица Валерия - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 12:39
"Спасибо Йосечке": Валерия написала о чувствах к бывшей жене Пригожина
18846640
Обсудить4
Виктор ДробышИосиф Пригожин
Рекомендуем
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook
Сквер
Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Ан-26 разбился под Харьковом. Кадры с места ЧП
При крушении Ан-26 под Харьковом погибли 22 человека
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД увидел признаки постановки в деле Навального
Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Глава МВД Франции назвал нападение в Париже актом терроризма
Продукция компании D-Day Miniature Studio
Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров
София Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Кандидат в президенты РФ от Партии роста уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов объяснил пребывание в томском отеле в день инцидента с Навальным
Задержанный по подозрению в убийстве ребенка в Нижегородской области
"Обещал, что зарежет". Кто убил девочку под Нижним Новгородом
Знак коронавируса
Ученые назвали "виновников" пандемии коронавируса
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
В Подмосковье пресекли сходку криминальных авторитетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
Лента новостейМолния