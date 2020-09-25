https://ria.ru/20200925/valeriya-1577795960.html

Пригожин прокомментировал ролик с госпитализацией Валерии

Опубликованные в Сети кадры госпитализации Валерии сняли прошлым летом, сообщил РЕН ТВ супруг певицы продюсер Иосиф Пригожин. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T21:26

2020-09-25T21:26

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виктор дробыш

иосиф пригожин

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости</strong>. Опубликованные в Сети кадры госпитализации Валерии сняли прошлым летом, сообщил <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> супруг певицы продюсер <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a>. Ранее в инстаграме <a href="http://ria.ru/person_be6c208e32aadbdfe2893b1c07a9b92a/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Дробыша</a> появилось видео, на котором Валерию несут в автомобиль скорой помощи. При этом она пела одну из своих песен под названием "Часики". Обеспокоенные поклонники артистки стали оставлять комментарии с вопросом, все ли у нее в порядке.Пригожин рассказал, что кадры старые, тогда у певицы была высокая температура.Супруг Валерии также пошутил, что она поет "при любой погоде".

https://ria.ru/20200920/valeriya-1577506259.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор дробыш, иосиф пригожин