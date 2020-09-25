Пригожин прокомментировал ролик с госпитализацией Валерии
21:26 25.09.2020 (обновлено: 22:32 25.09.2020)
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Опубликованные в Сети кадры госпитализации Валерии сняли прошлым летом, сообщил РЕН ТВ супруг певицы продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее в инстаграме Виктора Дробыша появилось видео, на котором Валерию несут в автомобиль скорой помощи. При этом она пела одну из своих песен под названием "Часики". Обеспокоенные поклонники артистки стали оставлять комментарии с вопросом, все ли у нее в порядке.
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ВАЛЕРИЯ @valeriya !!!!!❤️ С песней по жизни😜 Как же я, всё-таки люблю эту сильную, красивую женщину❤️ Люблю по-братски😜(эта инфа для Тани и Ёси)😜. P.S. Конечно, чтобы набрать много просмотров я должен был написать: Страшная трагедия в семье Пригожина @prigozhin_iosif . Но шутить на эту тему не хочу. Всем здоровья💋
Пригожин рассказал, что кадры старые, тогда у певицы была высокая температура.
"Вирус был какой-то, сутки длящийся, сорок температура была", — уточнил он.
Супруг Валерии также пошутил, что она поет "при любой погоде".
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