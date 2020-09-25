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Вакцинация от гриппа может стать обязательной для госслужащих и полиции
Минздрав предлагает сделать обязательной вакцинацию от гриппа для волонтёров, работников социальной и коммунальной сферы, государственных гражданских служащих,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:09
2020-09-25T19:09
россия
здоровье - общество
грипп
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Минздрав предлагает сделать обязательной вакцинацию от гриппа для волонтёров, работников социальной и коммунальной сферы, государственных гражданских служащих, а также для сотрудников правоохранительных органов, следует из проекта приказа <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija" target="_blank">Минздрава</a> России, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Проектом предлагается обязательная вакцинация против гриппа работников социальной и коммунальной сферы предоставления услуг, волонтеров, лиц, работающих вахтовым методом, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, сотрудников правоохранительных органов, а также государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, осуществляющих таможенный, пограничный, санитарно-карантинный и ветеринарный контроль, отмечается в документе.Предполагается, что реализация мероприятий по вакцинации против гриппа позволит снизить заболеваемость и смертность, в том числе от новой коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в документе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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россия, здоровье - общество, грипп

Вакцинация от гриппа может стать обязательной для госслужащих и полиции

19:09 25.09.2020
4788
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минздрав предлагает сделать обязательной вакцинацию от гриппа для волонтёров, работников социальной и коммунальной сферы, государственных гражданских служащих, а также для сотрудников правоохранительных органов, следует из проекта приказа Минздрава России, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В национальный календарь профилактических прививок, утвержденный приложением №1 к приказу Минздрава России от 21 марта № 125н, вносится изменение, предусматривающее расширение контингента лиц, подлежащих обязательной вакцинации против гриппа", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Проектом предлагается обязательная вакцинация против гриппа работников социальной и коммунальной сферы предоставления услуг, волонтеров, лиц, работающих вахтовым методом, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, сотрудников правоохранительных органов, а также государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, осуществляющих таможенный, пограничный, санитарно-карантинный и ветеринарный контроль, отмечается в документе.

"В период продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019 возрастают риски возникновения распространения микст-инфекции. В целях недопущения массовой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями необходимо предотвратить в первую очередь осложнения, связанные с гриппом", - уточняется в пояснительной записке.

Предполагается, что реализация мероприятий по вакцинации против гриппа позволит снизить заболеваемость и смертность, в том числе от новой коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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