https://ria.ru/20200925/vaktsinatsiya-1577791167.html

Вакцинация от гриппа может стать обязательной для госслужащих и полиции

Минздрав предлагает сделать обязательной вакцинацию от гриппа для волонтёров, работников социальной и коммунальной сферы, государственных гражданских служащих,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T19:09

2020-09-25T19:09

2020-09-25T19:09

россия

здоровье - общество

грипп

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Минздрав предлагает сделать обязательной вакцинацию от гриппа для волонтёров, работников социальной и коммунальной сферы, государственных гражданских служащих, а также для сотрудников правоохранительных органов, следует из проекта приказа <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija" target="_blank">Минздрава</a> России, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Проектом предлагается обязательная вакцинация против гриппа работников социальной и коммунальной сферы предоставления услуг, волонтеров, лиц, работающих вахтовым методом, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, сотрудников правоохранительных органов, а также государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, осуществляющих таможенный, пограничный, санитарно-карантинный и ветеринарный контроль, отмечается в документе.Предполагается, что реализация мероприятий по вакцинации против гриппа позволит снизить заболеваемость и смертность, в том числе от новой коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в документе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577748729.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, грипп