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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/vaktsinatsiya-1577784399.html
В КБР первых медработников вакцинировали от коронавируса
Вакцину от коронавируса первыми в Кабардино-Балкарии получили 24 медицинских работника, они чувствуют себя хорошо, сообщил министр здравоохранения региона... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:37
2020-09-25T17:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
общество
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<strong>НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> первыми в <a href="https://ria.ru/kbr/" target="_blank">Кабардино-Балкарии</a> получили 24 медицинских работника, они чувствуют себя хорошо, сообщил министр здравоохранения региона Рустам Калибатов."Мы получили 84 дозы (вакцины – ред.), но они рассчитаны на 42 пациентов, на двукратное введение. На вчерашний день уже введено 24 дозы. Они сделаны медработникам", - сказал Калибатов на пресс-конференции.Он отметил, что это только первый транш вакцины, поступивший в республику. "В первоочередном порядке, с информированного согласия, после того, как познакомили с возможными побочными эффектами, идет вакцинация медицинских работников, работников системы образования, представителей минтруда и соцразвития . Первые результаты не смущают, никаких серьезных симптомов никто не проявляет", - подчеркнул министр.По данным регионального оперативного штаба, общее число заболевших в Кабардино-Балкарии составляет 7441, выздоровевших – 6425, скончался 91 человек. В госпиталях получают медицинскую помощь 894 пациента, из них в реанимациях – 41 человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, общество

В КБР первых медработников вакцинировали от коронавируса

17:37 25.09.2020
81
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Вакцину от коронавируса первыми в Кабардино-Балкарии получили 24 медицинских работника, они чувствуют себя хорошо, сообщил министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.
"Мы получили 84 дозы (вакцины – ред.), но они рассчитаны на 42 пациентов, на двукратное введение. На вчерашний день уже введено 24 дозы. Они сделаны медработникам", - сказал Калибатов на пресс-конференции.
Он отметил, что это только первый транш вакцины, поступивший в республику. "В первоочередном порядке, с информированного согласия, после того, как познакомили с возможными побочными эффектами, идет вакцинация медицинских работников, работников системы образования, представителей минтруда и соцразвития . Первые результаты не смущают, никаких серьезных симптомов никто не проявляет", - подчеркнул министр.
По данным регионального оперативного штаба, общее число заболевших в Кабардино-Балкарии составляет 7441, выздоровевших – 6425, скончался 91 человек. В госпиталях получают медицинскую помощь 894 пациента, из них в реанимациях – 41 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоОбщество
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