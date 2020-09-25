https://ria.ru/20200925/vaktsinatsiya-1577784399.html

В КБР первых медработников вакцинировали от коронавируса

Вакцину от коронавируса первыми в Кабардино-Балкарии получили 24 медицинских работника, они чувствуют себя хорошо, сообщил министр здравоохранения региона... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:37

2020-09-25T17:37

2020-09-25T17:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кабардино-балкарская республика (кбр)

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:78:3072:1806_1400x0_80_0_0_97bf5d27997959849e75487ec189b6f8.jpg

<strong>НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> первыми в <a href="https://ria.ru/kbr/" target="_blank">Кабардино-Балкарии</a> получили 24 медицинских работника, они чувствуют себя хорошо, сообщил министр здравоохранения региона Рустам Калибатов."Мы получили 84 дозы (вакцины – ред.), но они рассчитаны на 42 пациентов, на двукратное введение. На вчерашний день уже введено 24 дозы. Они сделаны медработникам", - сказал Калибатов на пресс-конференции.Он отметил, что это только первый транш вакцины, поступивший в республику. "В первоочередном порядке, с информированного согласия, после того, как познакомили с возможными побочными эффектами, идет вакцинация медицинских работников, работников системы образования, представителей минтруда и соцразвития . Первые результаты не смущают, никаких серьезных симптомов никто не проявляет", - подчеркнул министр.По данным регионального оперативного штаба, общее число заболевших в Кабардино-Балкарии составляет 7441, выздоровевших – 6425, скончался 91 человек. В госпиталях получают медицинскую помощь 894 пациента, из них в реанимациях – 41 человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, общество