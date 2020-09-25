https://ria.ru/20200925/vaktsinatsiya-1577784399.html
В КБР первых медработников вакцинировали от коронавируса
Вакцину от коронавируса первыми в Кабардино-Балкарии получили 24 медицинских работника, они чувствуют себя хорошо, сообщил министр здравоохранения региона... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:37
2020-09-25T17:37
2020-09-25T17:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
общество
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<strong>НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> первыми в <a href="https://ria.ru/kbr/" target="_blank">Кабардино-Балкарии</a> получили 24 медицинских работника, они чувствуют себя хорошо, сообщил министр здравоохранения региона Рустам Калибатов."Мы получили 84 дозы (вакцины – ред.), но они рассчитаны на 42 пациентов, на двукратное введение. На вчерашний день уже введено 24 дозы. Они сделаны медработникам", - сказал Калибатов на пресс-конференции.Он отметил, что это только первый транш вакцины, поступивший в республику. "В первоочередном порядке, с информированного согласия, после того, как познакомили с возможными побочными эффектами, идет вакцинация медицинских работников, работников системы образования, представителей минтруда и соцразвития . Первые результаты не смущают, никаких серьезных симптомов никто не проявляет", - подчеркнул министр.По данным регионального оперативного штаба, общее число заболевших в Кабардино-Балкарии составляет 7441, выздоровевших – 6425, скончался 91 человек. В госпиталях получают медицинскую помощь 894 пациента, из них в реанимациях – 41 человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, общество
НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости.
Вакцину от коронавируса
первыми в Кабардино-Балкарии
получили 24 медицинских работника, они чувствуют себя хорошо, сообщил министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.
"Мы получили 84 дозы (вакцины – ред.), но они рассчитаны на 42 пациентов, на двукратное введение. На вчерашний день уже введено 24 дозы. Они сделаны медработникам", - сказал Калибатов на пресс-конференции.
Он отметил, что это только первый транш вакцины, поступивший в республику. "В первоочередном порядке, с информированного согласия, после того, как познакомили с возможными побочными эффектами, идет вакцинация медицинских работников, работников системы образования, представителей минтруда и соцразвития . Первые результаты не смущают, никаких серьезных симптомов никто не проявляет", - подчеркнул министр.
По данным регионального оперативного штаба, общее число заболевших в Кабардино-Балкарии составляет 7441, выздоровевших – 6425, скончался 91 человек. В госпиталях получают медицинскую помощь 894 пациента, из них в реанимациях – 41 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.