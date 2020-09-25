https://ria.ru/20200925/vaktsinatsiya-1577783971.html
Врач отметила снижение вакцинации среди детей
Вакцинация среди детей за период пандемии коронавируса в некоторых регионах России снизилась на 30-50%, заявила председатель исполнительного комитета Союза... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:27
2020-09-25T17:27
2020-09-25T17:27
лейла намазова-баранова
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация среди детей за период пандемии коронавируса в некоторых регионах России снизилась на 30-50%, заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России <a href="http://ria.ru/person_Lejjla_Namazova-Baranova/" target="_blank" data-auto="true">Лейла Намазова-Баранова</a>."Некоторые регионы говорят о том, что вакцинация (среди детей) за период эпидемии снизилась на 30-50%. Это тоже очень сложная ситуация", - сказала Намазова-Баранова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она отметила, что до начала лета текущего года вакцинация среди детей снизилась примерно на 69%.
https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577734196.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лейла намазова-баранова, здоровье - общество, общество