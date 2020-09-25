https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577784624.html
Эксперт объяснил, как выберут вакцину от COVID-19 для календаря прививок
В национальный календарь прививок войдет наиболее эффективная и безопасная вакцина от коронавируса, всего разрабатываются 45 вакцин, заявил замдиректора ФБУН... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:36
2020-09-25T17:36
2020-09-25T17:36
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В национальный календарь прививок войдет наиболее эффективная и безопасная вакцина от коронавируса, всего разрабатываются 45 вакцин, заявил замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.По его словам, сейчас в стране разрабатываются 45 вакцин на 14 платформах, но три из них проходят клинические испытания в различных фазах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)