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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577784624.html
Эксперт объяснил, как выберут вакцину от COVID-19 для календаря прививок
В национальный календарь прививок войдет наиболее эффективная и безопасная вакцина от коронавируса, всего разрабатываются 45 вакцин, заявил замдиректора ФБУН... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:36
2020-09-25T17:36
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В национальный календарь прививок войдет наиболее эффективная и безопасная вакцина от коронавируса, всего разрабатываются 45 вакцин, заявил замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.По его словам, сейчас в стране разрабатываются 45 вакцин на 14 платформах, но три из них проходят клинические испытания в различных фазах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Эксперт объяснил, как выберут вакцину от COVID-19 для календаря прививок

17:36 25.09.2020
380
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В национальный календарь прививок войдет наиболее эффективная и безопасная вакцина от коронавируса, всего разрабатываются 45 вакцин, заявил замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.

"И какая вакцина будет наиболее эффективная и самая безопасная, она и займёт место в национальном календаре профилактических прививок. Время покажет. Всё произойдёт в ближайшее время", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сейчас в стране разрабатываются 45 вакцин на 14 платформах, но три из них проходят клинические испытания в различных фазах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
800005
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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