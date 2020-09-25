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https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577782067.html
Таиланд обсуждает с Россией возможность приобретения вакцины от COVID-19
Таиланд и РФ обсудили возможность сотрудничества и приобретения королевством российской вакцины от COVID-19, сообщил РИА Новости посол Таиланда в России... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:03
2020-09-25T17:03
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
таиланд
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланд</a> и РФ обсудили возможность сотрудничества и приобретения королевством российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщил РИА Новости посол Таиланда в России Тханатип Упатисинг."Таиланд проявляет повышенный интерес к успехам России в разработке (вакцины – ред.) "Спутник V" и ее потенциалу для медицинского исследования. Недавно состоялась телеконференция между нашим Национальным институтом вакцин и представителем российского института Гамалеи, во время которой (стороны – ред.) обсудили возможность сотрудничества и приобретения российских вакцин. Мы считаем, что усилия России в данной медицинской области помогут нам добиться значительных успехов в текущей ситуации с пандемией", - заявил посол.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, таиланд, в мире

Таиланд обсуждает с Россией возможность приобретения вакцины от COVID-19

17:03 25.09.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Таиланд и РФ обсудили возможность сотрудничества и приобретения королевством российской вакцины от COVID-19, сообщил РИА Новости посол Таиланда в России Тханатип Упатисинг.
"Таиланд проявляет повышенный интерес к успехам России в разработке (вакцины – ред.) "Спутник V" и ее потенциалу для медицинского исследования. Недавно состоялась телеконференция между нашим Национальным институтом вакцин и представителем российского института Гамалеи, во время которой (стороны – ред.) обсудили возможность сотрудничества и приобретения российских вакцин. Мы считаем, что усилия России в данной медицинской области помогут нам добиться значительных успехов в текущей ситуации с пандемией", - заявил посол.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоТаиландВ мире
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