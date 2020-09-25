https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577771556.html

Эксперты выяснили, готовы ли россияне к прививкам от COVID ради поездок

Более 60 процентов туристов, опрошенных онлайн-сервисом, не готовы сделать прививку от коронавируса перед поездкой за границу, если это станет обязательным,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:15

2020-09-25T15:15

2020-09-25T15:15

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Более 60 процентов туристов, опрошенных онлайн-сервисом, не готовы сделать прививку от коронавируса перед поездкой за границу, если это станет обязательным, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2120 пользователей и выяснили, что 41 процент из них предпочтут отказаться от путешествия, а еще 20 процентов попробуют обойти систему, чтобы все-таки отправиться за рубеж, но без прививки.Пройти вакцинацию готовы 19 процентов опрошенных. Почти столько же (18 процентов) сказали, что их решение будет зависеть от качества вакцины. Два процента респондентов уже сделали такую прививку.Ранее интернет-сервис проводил опрос, чтобы узнать, на что россияне готовы ради пляжного отдыха. Тогда половина респондентов сообщили, что пойдут на тестирование на COVID-19 перед поездкой или когда потребуется, 16 процентов согласились отсидеть две недели в самоизоляции по возвращении домой, 12 процентов не смущает необходимость ходить на пляж в маске, перчатках и соблюдать дистанцию. При этом 16 процентов согласны на все вышеперечисленные меры, а шесть процентов готовы даже за отдых с ограничениями заплатить больше, чем обычно.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.Возобновлять авиасообщение с другими странами Россия начала постепенно. К настоящему времени разрешено летать в ряд городов Турции, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссию, Казахстан, с 27 сентября — в Южную Корею.

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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