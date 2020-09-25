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Туризм
https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577771556.html
Эксперты выяснили, готовы ли россияне к прививкам от COVID ради поездок
Более 60 процентов туристов, опрошенных онлайн-сервисом, не готовы сделать прививку от коронавируса перед поездкой за границу, если это станет обязательным,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:15
2020-09-25T15:15
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туристы
отдых
туризм
туризм
новости - туризм
южная корея
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Более 60 процентов туристов, опрошенных онлайн-сервисом, не готовы сделать прививку от коронавируса перед поездкой за границу, если это станет обязательным, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2120 пользователей и выяснили, что 41 процент из них предпочтут отказаться от путешествия, а еще 20 процентов попробуют обойти систему, чтобы все-таки отправиться за рубеж, но без прививки.Пройти вакцинацию готовы 19 процентов опрошенных. Почти столько же (18 процентов) сказали, что их решение будет зависеть от качества вакцины. Два процента респондентов уже сделали такую прививку.Ранее интернет-сервис проводил опрос, чтобы узнать, на что россияне готовы ради пляжного отдыха. Тогда половина респондентов сообщили, что пойдут на тестирование на COVID-19 перед поездкой или когда потребуется, 16 процентов согласились отсидеть две недели в самоизоляции по возвращении домой, 12 процентов не смущает необходимость ходить на пляж в маске, перчатках и соблюдать дистанцию. При этом 16 процентов согласны на все вышеперечисленные меры, а шесть процентов готовы даже за отдых с ограничениями заплатить больше, чем обычно.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.Возобновлять авиасообщение с другими странами Россия начала постепенно. К настоящему времени разрешено летать в ряд городов Турции, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссию, Казахстан, с 27 сентября — в Южную Корею.
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туристы, отдых, туризм, новости - туризм, южная корея, белоруссия, оаэ

Эксперты выяснили, готовы ли россияне к прививкам от COVID ради поездок

15:15 25.09.2020
1266
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Более 60 процентов туристов, опрошенных онлайн-сервисом, не готовы сделать прививку от коронавируса перед поездкой за границу, если это станет обязательным, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 2120 пользователей и выяснили, что 41 процент из них предпочтут отказаться от путешествия, а еще 20 процентов попробуют обойти систему, чтобы все-таки отправиться за рубеж, но без прививки.
Пройти вакцинацию готовы 19 процентов опрошенных. Почти столько же (18 процентов) сказали, что их решение будет зависеть от качества вакцины. Два процента респондентов уже сделали такую прививку.
Ранее интернет-сервис проводил опрос, чтобы узнать, на что россияне готовы ради пляжного отдыха. Тогда половина респондентов сообщили, что пойдут на тестирование на COVID-19 перед поездкой или когда потребуется, 16 процентов согласились отсидеть две недели в самоизоляции по возвращении домой, 12 процентов не смущает необходимость ходить на пляж в маске, перчатках и соблюдать дистанцию. При этом 16 процентов согласны на все вышеперечисленные меры, а шесть процентов готовы даже за отдых с ограничениями заплатить больше, чем обычно.
Девушка в маске на пляже - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 08:00Туризм
Дорогая маска: ограничения и штрафы в разных странах из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Возобновлять авиасообщение с другими странами Россия начала постепенно. К настоящему времени разрешено летать в ряд городов Турции, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссию, Казахстан, с 27 сентября — в Южную Корею.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 08:00Туризм
Город памяти и великой реки. Где гулять и что смотреть в Волгограде
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19туристыОтдыхТуризмНовости - ТуризмЮжная КореяБелоруссияОАЭ
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