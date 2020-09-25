https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577761579.html

В Китае рассказали о побочных эффектах вакцин от COVID-19

Клинические испытания китайских вакцин от COVID-19 выявили лишь легкие и приемлемые побочные эффекты, проявления антителозависимого усиления инфекции в ходе... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:01

2020-09-25T13:01

2020-09-25T13:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

китай

в мире

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<strong>ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости.</strong> Клинические испытания китайских вакцин от COVID-19 выявили лишь легкие и приемлемые побочные эффекты, проявления антителозависимого усиления инфекции в ходе тестов не обнаружено, заявил на пресс-конференции в пятницу член Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи.По его словам, выявленные по итогам первой и второй фазы клинических испытаний китайских вакцин побочные эффекты в основном относятся к незначительным и приемлемым.Феномен антителозависимого усиления инфекции может проявиться в том числе и после вакцинации, он заключается в том, что при взаимодействии возбудителя болезни с антителами усиливается эффективность проникновения вируса в клетки организма, где происходит его последующая репликация.Как ранее сообщал министр науки и технологий <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">КНР</a> Ван Чжиган, Китай в настоящий момент проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции, при этом четыре из них уже находятся на третьем этапе тестов.После начала в Китае вспышки коронавируса местные специалисты не стали фокусироваться только на одном виде вакцин и техническом направлении по их созданию, а начали исследовать сразу пять: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577759428.html

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, китай, в мире