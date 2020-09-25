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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577759428.html
Американская Novavax начала третью фазу испытаний вакцины от COVID-19
Американская компания Novavax объявила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19 в Великобритании. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:40
2020-09-25T12:40
распространение нового коронавируса
johnson & johnson
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Американская компания Novavax объявила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>.Планируется, что реализация третьей фазы займет от четырех до шести недель, в ней примут участие до 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет включительно, как с имеющимися, так и с отсутствующими сопутствующими заболеваниями. Половина испытуемых получат по две внутримышечные инъекции вакцины, оставшимся 50% будет введено плацебо.Ранее сообщалось, что правительство Великобритании заключило договор о производстве 90 миллионов доз вакцин против COVID-19 Novavax и структурного подразделения <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson &amp; Johnson</a> компании Janssen.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html
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johnson & johnson, великобритания, в мире

Американская Novavax начала третью фазу испытаний вакцины от COVID-19

12:40 25.09.2020
354
© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американская компания Novavax объявила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19 в Великобритании.
"Novavax... сегодня объявила о начале третьей фазы испытаний с целью определить эффективность, безопасность и иммуногенность NVX-CoV2373, кандидата Novavax на вакцину от COVID-19. Испытания проходят в Великобритании в сотрудничестве с целевой группой по разработке вакцин при правительстве Великобритании", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Novavax.
Планируется, что реализация третьей фазы займет от четырех до шести недель, в ней примут участие до 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет включительно, как с имеющимися, так и с отсутствующими сопутствующими заболеваниями. Половина испытуемых получат по две внутримышечные инъекции вакцины, оставшимся 50% будет введено плацебо.
"Учитывая высокий уровень передачи SARS-CoV-2, который наблюдается в Великобритании и, как ожидается, сохранится, мы верим, что эта ключевая третья фаза клинических испытаний... предоставит понимание об эффективности NVX-CoV2373 в ближайшей перспективе", - заявил глава исследовательского подразделения компании Грегори Гленн, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 06:20Распространение нового коронавируса
Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании заключило договор о производстве 90 миллионов доз вакцин против COVID-19 Novavax и структурного подразделения Johnson & Johnson компании Janssen.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаJohnson & JohnsonВеликобританияВ мире
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