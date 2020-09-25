Американская Novavax начала третью фазу испытаний вакцины от COVID-19
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американская компания Novavax объявила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19 в Великобритании.
"Novavax... сегодня объявила о начале третьей фазы испытаний с целью определить эффективность, безопасность и иммуногенность NVX-CoV2373, кандидата Novavax на вакцину от COVID-19. Испытания проходят в Великобритании в сотрудничестве с целевой группой по разработке вакцин при правительстве Великобритании", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Novavax.
Планируется, что реализация третьей фазы займет от четырех до шести недель, в ней примут участие до 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет включительно, как с имеющимися, так и с отсутствующими сопутствующими заболеваниями. Половина испытуемых получат по две внутримышечные инъекции вакцины, оставшимся 50% будет введено плацебо.
"Учитывая высокий уровень передачи SARS-CoV-2, который наблюдается в Великобритании и, как ожидается, сохранится, мы верим, что эта ключевая третья фаза клинических испытаний... предоставит понимание об эффективности NVX-CoV2373 в ближайшей перспективе", - заявил глава исследовательского подразделения компании Грегори Гленн, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании заключило договор о производстве 90 миллионов доз вакцин против COVID-19 Novavax и структурного подразделения Johnson & Johnson компании Janssen.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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