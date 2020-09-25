https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577759428.html

Американская Novavax начала третью фазу испытаний вакцины от COVID-19

Американская компания Novavax объявила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19 в Великобритании. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:40

2020-09-25T12:40

2020-09-25T12:40

распространение нового коронавируса

johnson & johnson

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Американская компания Novavax объявила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>.Планируется, что реализация третьей фазы займет от четырех до шести недель, в ней примут участие до 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет включительно, как с имеющимися, так и с отсутствующими сопутствующими заболеваниями. Половина испытуемых получат по две внутримышечные инъекции вакцины, оставшимся 50% будет введено плацебо.Ранее сообщалось, что правительство Великобритании заключило договор о производстве 90 миллионов доз вакцин против COVID-19 Novavax и структурного подразделения <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson & Johnson</a> компании Janssen.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html

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великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

johnson & johnson, великобритания, в мире