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Иран намерен сотрудничать с Россией по производству вакцины от COVID-19
Тегеран намерен сотрудничать с Москвой по производству вакцины от COVID-19, по этой теме ведутся консультации, заявил в пятницу посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:53
2020-09-25T12:02
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
иран
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Тегеран намерен сотрудничать с Москвой по производству вакцины от COVID-19, по этой теме ведутся консультации, заявил в пятницу посол <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> в РФ <a href="http://ria.ru/person_kazem-dzhalali/" target="_blank" data-auto="true">Казем Джалали</a>."Мы ведем переговоры, я провел переговоры с генеральным директором <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кириллом Дмитриевым</a>, наши официальные лица провели несколько раундов консультаций, мы объявили, что мы будем сотрудничать по совместному сотрудничеству", - заявил Джалали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, иран, в мире

Иран намерен сотрудничать с Россией по производству вакцины от COVID-19

11:53 25.09.2020 (обновлено: 12:02 25.09.2020)
337
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Тегеран намерен сотрудничать с Москвой по производству вакцины от COVID-19, по этой теме ведутся консультации, заявил в пятницу посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Мы ведем переговоры, я провел переговоры с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым, наши официальные лица провели несколько раундов консультаций, мы объявили, что мы будем сотрудничать по совместному сотрудничеству", - заявил Джалали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1720003
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИранВ мире
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