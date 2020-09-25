https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577755605.html

Иран намерен сотрудничать с Россией по производству вакцины от COVID-19

Тегеран намерен сотрудничать с Москвой по производству вакцины от COVID-19, по этой теме ведутся консультации, заявил в пятницу посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:53

2020-09-25T11:53

2020-09-25T12:02

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

иран

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Тегеран намерен сотрудничать с Москвой по производству вакцины от COVID-19, по этой теме ведутся консультации, заявил в пятницу посол <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> в РФ <a href="http://ria.ru/person_kazem-dzhalali/" target="_blank" data-auto="true">Казем Джалали</a>."Мы ведем переговоры, я провел переговоры с генеральным директором <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кириллом Дмитриевым</a>, наши официальные лица провели несколько раундов консультаций, мы объявили, что мы будем сотрудничать по совместному сотрудничеству", - заявил Джалали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

иран

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, иран, в мире