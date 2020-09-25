https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577753840.html

В Узбекистане рассчитывают на "великолепный" эффект от "Спутник V"

Узбекистанская фармацевтическая компания Laxisam, планирующая закупки вакцины против коронавируса "Спутник V", надеется на "великолепный" эффект от ее... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:39

2020-09-25T11:39

2020-09-25T11:39

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

латинская америка

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

снг

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<strong>ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Узбекистанская фармацевтическая компания Laxisam, планирующая закупки вакцины против коронавируса "Спутник V", надеется на "великолепный" эффект от ее применения, идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики, сообщил РИА Новости в пятницу представитель Laxisam.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) сообщил, что договорился с Laxisam о поставках в <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a> до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах."Мы недавно только договорились, очень хотим работать с этим препаратом. Надеемся, будет великолепный эффект", - сказал представитель Laxisam, комментируя сообщение РФПИ. По его оценке, Узбекистан сегодня является первой страной в <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, которая вплотную занялась вопросом поставок "Спутника V".Собеседник агентства уточнил, что в ближайшие дни по согласованию с регулятивными органами Узбекистана должны быть решены вопросы с конкретными сроками, объемами и распределением вакцины. "В эти дни все прояснится. Мы будем сейчас подходить оптимистически с учетом ситуации на рынке", - добавил представитель Laxinam.Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 тысяч добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 тысяч человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.В настоящее время РФПИ получил запросы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" на 2020-2021 годы. Заявки направили свыше 50 стран СНГ, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>, <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a> и <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a>. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексике</a> по поставке 32 миллионов доз, в <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> - до 50 миллионов доз, а также <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> - 100 миллионов доз.Компания Laxisam на протяжении 26 лет известна как один из крупнейших поставщиков и производителей широкого спектра медикаментов на рынке Узбекистана. В <a href="http://ria.ru/location_Tashkent/" target="_blank" data-auto="true">Ташкенте</a> работает крупный фармацевтический завод, на котором выпускается около 100 наименований лекарственных средств в различных формах: таблетки, капсулы, мази, суспензии.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, снг, азия, бразилия, экономика