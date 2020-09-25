В Узбекистане рассчитывают на "великолепный" эффект от "Спутник V"
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Узбекистанская фармацевтическая компания Laxisam, планирующая закупки вакцины против коронавируса "Спутник V", надеется на "великолепный" эффект от ее применения, идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики, сообщил РИА Новости в пятницу представитель Laxisam.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах.
"Мы недавно только договорились, очень хотим работать с этим препаратом. Надеемся, будет великолепный эффект", - сказал представитель Laxisam, комментируя сообщение РФПИ. По его оценке, Узбекистан сегодня является первой страной в СНГ, которая вплотную занялась вопросом поставок "Спутника V".
Собеседник агентства уточнил, что в ближайшие дни по согласованию с регулятивными органами Узбекистана должны быть решены вопросы с конкретными сроками, объемами и распределением вакцины. "В эти дни все прояснится. Мы будем сейчас подходить оптимистически с учетом ситуации на рынке", - добавил представитель Laxinam.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 тысяч добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 тысяч человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.
В настоящее время РФПИ получил запросы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" на 2020-2021 годы. Заявки направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, а также Индии - 100 миллионов доз.
Компания Laxisam на протяжении 26 лет известна как один из крупнейших поставщиков и производителей широкого спектра медикаментов на рынке Узбекистана. В Ташкенте работает крупный фармацевтический завод, на котором выпускается около 100 наименований лекарственных средств в различных формах: таблетки, капсулы, мази, суспензии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.