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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577753787.html
Мурашко рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19
Более 3,5 тысяч добровольцев уже получили вакцину "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований, испытания идут штатно, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:39
2020-09-25T11:39
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Более 3,5 тысяч добровольцев уже получили вакцину "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований, испытания идут штатно, заявил министр здравоохранения России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что еще две отечественные вакцины проходят клинические исследования – это вакцины института Чумакова и центра "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_cent" target="_blank">Вектор</a>"."Поэтому страна будет иметь возможность выбрать", - подчеркнул Мурашко.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19

11:39 25.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более 3,5 тысяч добровольцев уже получили вакцину "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований, испытания идут штатно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня продолжаются клинические пострегистрационные исследования, более 3,5 тысяч пациентов получили вакцину. Все идет в штатном режиме", - сказал Мурашко журналистам.

Он уточнил, что еще две отечественные вакцины проходят клинические исследования – это вакцины института Чумакова и центра "Вектор".
"Поэтому страна будет иметь возможность выбрать", - подчеркнул Мурашко.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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