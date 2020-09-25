https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577749733.html

Стало известно, можно ли заразиться коронавирусом между прививками

Если в перерыве между приемом двух вакцин от коронавируса произойдет инфицирование, оно не перейдет в заболевание, "клиника" может быть только в ослабленной... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:08

2020-09-25T11:08

2020-09-25T11:08

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Если в перерыве между приемом двух вакцин от коронавируса произойдет инфицирование, оно не перейдет в заболевание, "клиника" может быть только в ослабленной форме, сообщил РИА Новости директор Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Если в это время произойдет инфицирование, это только может привести к тому, что инфицированность не перейдет в заболеваемость. Если и возникнет какая-то клиника, она возникнет в ослабленной форме", - отметил специалист.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество