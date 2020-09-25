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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577749733.html
Стало известно, можно ли заразиться коронавирусом между прививками
Если в перерыве между приемом двух вакцин от коронавируса произойдет инфицирование, оно не перейдет в заболевание, "клиника" может быть только в ослабленной... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:08
2020-09-25T11:08
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Если в перерыве между приемом двух вакцин от коронавируса произойдет инфицирование, оно не перейдет в заболевание, "клиника" может быть только в ослабленной форме, сообщил РИА Новости директор Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Если в это время произойдет инфицирование, это только может привести к тому, что инфицированность не перейдет в заболеваемость. Если и возникнет какая-то клиника, она возникнет в ослабленной форме", - отметил специалист.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество

Стало известно, можно ли заразиться коронавирусом между прививками

11:08 25.09.2020
997
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Если в перерыве между приемом двух вакцин от коронавируса произойдет инфицирование, оно не перейдет в заболевание, "клиника" может быть только в ослабленной форме, сообщил РИА Новости директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Риск (заразиться коронавирусом) всегда есть, но я считаю, что вакцинироваться все равно надо. А риск того, что человек будет инфицирован, ни к чему плохому не приведет в плане взаимодействия прививки и инфицированности, ни к чему плохому привести не должен", - заявил Гинцбург.
"Если в это время произойдет инфицирование, это только может привести к тому, что инфицированность не перейдет в заболеваемость. Если и возникнет какая-то клиника, она возникнет в ослабленной форме", - отметил специалист.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1753000
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
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