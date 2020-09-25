https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577744995.html

Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19

Протективный уровень антител у некоторых людей вырабатывается уже после первой прививки от коронавируса, вторая нужна только для более длительного защитного... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:29

2020-09-25T10:29

2020-09-25T10:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Протективный уровень антител у некоторых людей вырабатывается уже после первой прививки от коронавируса, вторая нужна только для более длительного защитного эффекта, сообщил РИА Новости директор Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Все зависит от индивидуальной реакции организма как на вакцинацию, так и на инфицированность. У некоторых протективный уровень антител вырабатывается после первой прививки, а вторая им нужна для того, чтобы эта протективность была более длительной. Он будет защищен, возможно, уже через две недели после первой прививки", - рассказал Гинцбург агентству.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество