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https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577744995.html
Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
Протективный уровень антител у некоторых людей вырабатывается уже после первой прививки от коронавируса, вторая нужна только для более длительного защитного... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:29
2020-09-25T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Протективный уровень антител у некоторых людей вырабатывается уже после первой прививки от коронавируса, вторая нужна только для более длительного защитного эффекта, сообщил РИА Новости директор Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Все зависит от индивидуальной реакции организма как на вакцинацию, так и на инфицированность. У некоторых протективный уровень антител вырабатывается после первой прививки, а вторая им нужна для того, чтобы эта протективность была более длительной. Он будет защищен, возможно, уже через две недели после первой прививки", - рассказал Гинцбург агентству.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество

Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19

10:29 25.09.2020 (обновлено: 10:40 25.09.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Протективный уровень антител у некоторых людей вырабатывается уже после первой прививки от коронавируса, вторая нужна только для более длительного защитного эффекта, сообщил РИА Новости директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Все зависит от индивидуальной реакции организма как на вакцинацию, так и на инфицированность. У некоторых протективный уровень антител вырабатывается после первой прививки, а вторая им нужна для того, чтобы эта протективность была более длительной. Он будет защищен, возможно, уже через две недели после первой прививки", - рассказал Гинцбург агентству.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
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