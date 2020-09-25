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https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577743870.html
РФПИ поставит до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Узбекистан
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Laxisam договорились о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины против... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:03
2020-09-25T10:03
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) и фармацевтическая компания Laxisam договорились о поставках в <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a> до 35 миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении фонда."После получения одобрения регулирующих органов Узбекистана, в 2020 году в республику может быть поставлено до 10 миллионов доз вакцины, еще до 25 миллионов доз – в 2021 году", - говорится в сообщении. В РФПИ напомнили, что вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью и эффективностью.Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 тысяч добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 тысяч человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года."Спутник V" создана на основе платформы аденовирусных векторов человека, которая была исследована на протяжении десятков лет и более чем 250 клинических исследованиях, доказав свою безопасность и эффективность. Поставка вакцины обеспечит наличие у медицинских специалистов Республики Узбекистан передового инструмента для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, который позволяет сформировать долгосрочный иммунитет и обезопасить граждан, а также обеспечить наличие диверсифицированного портфеля вакцин против коронавируса", - заявил глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.В настоящее время РФПИ получил запросы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" на 2020-2021 годы. Заявки направили свыше 50 стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>, <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a> и <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a>. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексике</a> по поставке 32 миллионов доз, в <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> - до 50 миллионов доз, а также <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> - 100 миллионов доз.Компания "Laxisam" на протяжении 26 лет известна как один из крупнейших поставщиков и производителей широкого спектра медикаментов на рынке Узбекистана. В <a href="http://ria.ru/location_Tashkent/" target="_blank" data-auto="true">Ташкенте</a> работает крупный фармацевтический завод, на котором выпускается около 100 наименований лекарственных средств в различных формах: таблетки, капсулы, мази, суспензии, ампулы.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, снг, азия, бразилия

РФПИ поставит до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Узбекистан

10:03 25.09.2020
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Laxisam договорились о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении фонда.
"После получения одобрения регулирующих органов Узбекистана, в 2020 году в республику может быть поставлено до 10 миллионов доз вакцины, еще до 25 миллионов доз – в 2021 году", - говорится в сообщении. В РФПИ напомнили, что вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью и эффективностью.
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
09:01Распространение нового коронавируса
Республика Тыва получила первую партию вакцины от коронавируса
Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 тысяч добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 тысяч человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.
"Спутник V" создана на основе платформы аденовирусных векторов человека, которая была исследована на протяжении десятков лет и более чем 250 клинических исследованиях, доказав свою безопасность и эффективность. Поставка вакцины обеспечит наличие у медицинских специалистов Республики Узбекистан передового инструмента для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, который позволяет сформировать долгосрочный иммунитет и обезопасить граждан, а также обеспечить наличие диверсифицированного портфеля вакцин против коронавируса", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В настоящее время РФПИ получил запросы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" на 2020-2021 годы. Заявки направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, а также Индии - 100 миллионов доз.
Компания "Laxisam" на протяжении 26 лет известна как один из крупнейших поставщиков и производителей широкого спектра медикаментов на рынке Узбекистана. В Ташкенте работает крупный фармацевтический завод, на котором выпускается около 100 наименований лекарственных средств в различных формах: таблетки, капсулы, мази, суспензии, ампулы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоСНГАзияБразилия
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