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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577741421.html
Республика Тыва получила первую партию вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины от коронавируса поступила в республику Тыву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:01
2020-09-25T09:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кызыл
общество
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<strong>КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Первая партия вакцины от коронавируса поступила в республику Тыву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак.Она уточнила, что речь идет о врачах, которые работают с больными.По данным властей республики Тывы, за весь период зарегистрировано 7547 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. За весь период выздоровело 6955 человека с лабораторно-подтвержденным диагнозом.По данным на 24 октября, в стационарных госпиталях в <a href="http://ria.ru/location_Kyzyl/" target="_blank" data-auto="true">Кызыле</a> в тяжелом состоянии находится 57 человек. На ИВЛ находится семь пациентов, на НИВЛ – четыре.С начала эпидемии по республике Тыве зафиксировано 95 случаев смерти от COVID-19. За весь эпидемиологический период проведено 219 302 лабораторных исследований.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, кызыл, общество

Республика Тыва получила первую партию вакцины от коронавируса

09:01 25.09.2020
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© Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Пресс-служба АФК "Система"
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КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса поступила в республику Тыву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак.
"Получили вакцину, 49 доз. Пока будут прививаться врачи, которые не болели (коронавирусом)", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что речь идет о врачах, которые работают с больными.
По данным властей республики Тывы, за весь период зарегистрировано 7547 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. За весь период выздоровело 6955 человека с лабораторно-подтвержденным диагнозом.
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По данным на 24 октября, в стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 57 человек. На ИВЛ находится семь пациентов, на НИВЛ – четыре.
С начала эпидемии по республике Тыве зафиксировано 95 случаев смерти от COVID-19. За весь эпидемиологический период проведено 219 302 лабораторных исследований.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКызылОбщество
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