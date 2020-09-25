https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577741421.html

Республика Тыва получила первую партию вакцины от коронавируса

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в республику Тыву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:01

2020-09-25T09:01

2020-09-25T09:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

кызыл

общество

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<strong>КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Первая партия вакцины от коронавируса поступила в республику Тыву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак.Она уточнила, что речь идет о врачах, которые работают с больными.По данным властей республики Тывы, за весь период зарегистрировано 7547 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. За весь период выздоровело 6955 человека с лабораторно-подтвержденным диагнозом.По данным на 24 октября, в стационарных госпиталях в <a href="http://ria.ru/location_Kyzyl/" target="_blank" data-auto="true">Кызыле</a> в тяжелом состоянии находится 57 человек. На ИВЛ находится семь пациентов, на НИВЛ – четыре.С начала эпидемии по республике Тыве зафиксировано 95 случаев смерти от COVID-19. За весь эпидемиологический период проведено 219 302 лабораторных исследований.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/maski-1577740731.html

кызыл

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, кызыл, общество