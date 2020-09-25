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Пашаев рассказал о "жестком условии", которое поставил перед Ефремовым
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью телеканалу "360" заявил, что планировал избежать публичности, когда брался за дело своего подзащитного. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:13
2020-09-25T13:19
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости</strong>. Бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в интервью телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a> заявил, что планировал избежать публичности, когда брался за дело своего подзащитного."Когда я вошел в дело, у меня было жесткое условие — с журналистами общаться не будем", — рассказал он.Пашаев добавил, что стал активно комментировать в СМИ это дело только после того, как его оппонент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> стал "использовать самый грязный метод" — пытаться настроить общественное мнение против Ефремова и его близких.Юрист также признался, что его возмущают обвинения в его адрес в попытках пиариться за счет громкого процесса.Дело ЕфремоваДело в отношении артиста возбудили после аварии 8 июня, когда его внедорожник выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>. Мужчина скончался в больнице через несколько часов.Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После громкого судебного разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам заключения в колонии общего режима.Его интересы в суде представлял Пашаев. Он стремился доказать невиновность артиста и утверждал, что в момент аварии Ефремов находился не за рулем. После ряда публичных высказываний Пашаева его на год лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20200924/pashaev-1577687334.html
https://ria.ru/20200920/efremov-1577521480.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Пашаев рассказал о "жестком условии", которое поставил перед Ефремовым

12:13 25.09.2020 (обновлено: 13:19 25.09.2020)
6638
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью телеканалу "360" заявил, что планировал избежать публичности, когда брался за дело своего подзащитного.
"Когда я вошел в дело, у меня было жесткое условие — с журналистами общаться не будем", — рассказал он.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 04:10
Пашаев резко ответил на обвинения нового адвоката Ефремова
Пашаев добавил, что стал активно комментировать в СМИ это дело только после того, как его оппонент Александр Добровинский стал "использовать самый грязный метод" — пытаться настроить общественное мнение против Ефремова и его близких.
Юрист также признался, что его возмущают обвинения в его адрес в попытках пиариться за счет громкого процесса.

Дело Ефремова

Дело в отношении артиста возбудили после аварии 8 июня, когда его внедорожник выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон Сергея Захарова. Мужчина скончался в больнице через несколько часов.
Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После громкого судебного разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам заключения в колонии общего режима.
Его интересы в суде представлял Пашаев. Он стремился доказать невиновность артиста и утверждал, что в момент аварии Ефремов находился не за рулем. После ряда публичных высказываний Пашаева его на год лишили адвокатского статуса.
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
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