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https://ria.ru/20200925/urgant-1577737916.html
Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над инаугурацией президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвав ее "тайной". РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T01:50
2020-09-25T01:55
сергей глушко (тарзан)
россия
александр лукашенко
иван ургант
белоруссия
наташа королева (наталия порывай)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первого канала</a> пошутил над инаугурацией президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, назвав ее "тайной"."В Минске тайно была проведена инаугурация Александра Лукашенко. &lt;…&gt; Уточняется, что на тайную инаугурацию были приглашены несколько сотен человек. Представляете, насколько это надежные люди, что они смогли сохранить это в тайне. Потому что история Тарзана – всего три человека – и никто не удержал", - пошутил Ургант.В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла в рабочей резиденции - Дворце независимости, при этом о ее проведении было объявлено неожиданно. После этого в Минске и других городах начались акции протеста противников Лукашенко, которые были недовольны его инаугурацией на шестой срок. МВД Белоруссии заявило об агрессивном характере протестов, для их подавления правоохранителями применялись техника и спецсредства.Президент Белоруссии ранее заявил, что не придает своей инаугурации "великого фантомного значения", для него это "обычная рабочая ситуация". Лукашенко указал, что его инаугурацию критикуют, чтобы "подогреть" в стране протестное настроение и чтобы люди "вывалили" на улицы, но в Минске это понимают и к этому готовы.Скандал вокруг измены супруга <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташи Королевой</a> <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Глушко</a> (Тарзана) разгорелся после того, как СМИ сообщили, что из квартиры певицы пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. Утверждалось, что к Тарзану приходили в гости несколько девушек. Артистка и ее муж написали в полицию заявление. Позднее о том, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, рассказала актриса Анастасия Шульженко, а также заявила, что беременна от него.Через некоторое время шоумен записал видео, в котором признался в измене своей супруге. На следующий день Тарзан удалил ролик.
https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577696992.html
https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577652953.html
Ваня красавчик )) кстати он единственное светлое пятно в черной дыре российского бессмысленного и беспощадного телевизера
98
Грешно смеяться над больными людьми.
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россия
белоруссия
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сергей глушко (тарзан), россия, александр лукашенко, иван ургант, белоруссия, наташа королева (наталия порывай), общество

Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко

01:50 25.09.2020 (обновлено: 01:55 25.09.2020)
24333
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над инаугурацией президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвав ее "тайной".
"В Минске тайно была проведена инаугурация Александра Лукашенко. <…> Уточняется, что на тайную инаугурацию были приглашены несколько сотен человек. Представляете, насколько это надежные люди, что они смогли сохранить это в тайне. Потому что история Тарзана – всего три человека – и никто не удержал", - пошутил Ургант.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 11:39
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла в рабочей резиденции - Дворце независимости, при этом о ее проведении было объявлено неожиданно. После этого в Минске и других городах начались акции протеста противников Лукашенко, которые были недовольны его инаугурацией на шестой срок. МВД Белоруссии заявило об агрессивном характере протестов, для их подавления правоохранителями применялись техника и спецсредства.
Президент Белоруссии ранее заявил, что не придает своей инаугурации "великого фантомного значения", для него это "обычная рабочая ситуация". Лукашенко указал, что его инаугурацию критикуют, чтобы "подогреть" в стране протестное настроение и чтобы люди "вывалили" на улицы, но в Минске это понимают и к этому готовы.
Скандал вокруг измены супруга Наташи Королевой Сергея Глушко (Тарзана) разгорелся после того, как СМИ сообщили, что из квартиры певицы пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. Утверждалось, что к Тарзану приходили в гости несколько девушек. Артистка и ее муж написали в полицию заявление. Позднее о том, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, рассказала актриса Анастасия Шульженко, а также заявила, что беременна от него.
Через некоторое время шоумен записал видео, в котором признался в измене своей супруге. На следующий день Тарзан удалил ролик.
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 13:31Протесты в Белоруссии
Автор песни с цитатой Лукашенко рассказал, как прошла инаугурация
4479141496
Обсудить13
Сергей Глушко (Тарзан)РоссияАлександр ЛукашенкоИван УргантБелоруссияНаташа Королева (Наталия Порывай)Общество
Популярные комментарии
Ваня красавчик )) кстати он единственное светлое пятно в черной дыре российского бессмысленного и беспощадного телевизера
25 сентября, 02:01
Феррари YФеррари Y
23310467
Грешно смеяться над больными людьми.
25 сентября, 02:02
Александр АникинАлександр Аникин
10410018
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