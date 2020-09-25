Собянин объяснил рекомендации по ситуации с коронавирусом в Москве
15:11 25.09.2020 (обновлено: 19:46 25.09.2020)
9709
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках выходят из вестибюля станции метро "Парк культуры" в Москве
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. С понедельника 30% сотрудников столичной мэрии перейдут на дистанционный режим работы, сообщил Сергей Собянин.
Мэр Москвы объяснил, почему он призвал руководителей крупнейших предприятий и организаций разрешить части сотрудников работать из дома.
"Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня", — написал он в своем блоге.
Ранее Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице усложняется. Он попросил крупнейшие московские компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов.
"Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки", — отметил мэр.
По его словам, гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе можно без ограничений, социальные карты блокировать не будут.
"Выходить из дома не является нарушением. <...> Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений", — отметил Собянин.
Однако в магазинах, транспорте и других общественных местах по-прежнему необходимо носить маски и перчатки, напомнил мэр.
Накануне оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в Москве за последние семь дней выросло примерно на 30%. За минувшие сутки в столице выявлено 1560 заболевших, в целом по стране — 7212.
Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 136 048 человек, из них более 20 тысяч погибли, свыше 934 тысяч выздоровели. В мире, по подсчетам ВОЗ, число пациентов с COVID-19 превысило 31,7 миллиона, как минимум 973 тысячи из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.