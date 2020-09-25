https://ria.ru/20200925/udalenka-1577773913.html

Собянин объяснил рекомендации по ситуации с коронавирусом в Москве

С понедельника 30% сотрудников столичной мэрии перейдут на дистанционный режим работы, сообщил Сергей Собянин. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:11

2020-09-25T15:11

2020-09-25T19:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> С понедельника 30% сотрудников столичной мэрии перейдут на дистанционный режим работы, сообщил <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/">Сергей Собянин</a>.Мэр Москвы объяснил, почему он призвал руководителей крупнейших предприятий и организаций разрешить части сотрудников работать из дома.Ранее Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице усложняется. Он попросил крупнейшие московские компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов. "Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки", — отметил мэр.По его словам, гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе можно без ограничений, социальные карты блокировать не будут.Однако в магазинах, транспорте и других общественных местах по-прежнему необходимо носить маски и перчатки, напомнил мэр.Накануне оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> за последние семь дней выросло примерно на 30%. За минувшие сутки в столице выявлено 1560 заболевших, в целом по стране — 7212.Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 136 048 человек, из них более 20 тысяч погибли, свыше 934 тысяч выздоровели. В мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число пациентов с COVID-19 превысило 31,7 миллиона, как минимум 973 тысячи из них умерли. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html

https://ria.ru/20200924/vtorayavolna-1577696580.html

https://ria.ru/20200925/udalenka-1577746115.html

Вацлав Петров Собянин объяснил новые рекомендации столичных властей. Объяснение самое простое - власти наши сверху до низу работают на наших врагов, осознанно или нет. 24

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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