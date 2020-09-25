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Собянин объяснил рекомендации по ситуации с коронавирусом в Москве
С понедельника 30% сотрудников столичной мэрии перейдут на дистанционный режим работы, сообщил Сергей Собянин. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:11
2020-09-25T19:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> С понедельника 30% сотрудников столичной мэрии перейдут на дистанционный режим работы, сообщил <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/">Сергей Собянин</a>.Мэр Москвы объяснил, почему он призвал руководителей крупнейших предприятий и организаций разрешить части сотрудников работать из дома.Ранее Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице усложняется. Он попросил крупнейшие московские компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов. "Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки", — отметил мэр.По его словам, гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе можно без ограничений, социальные карты блокировать не будут.Однако в магазинах, транспорте и других общественных местах по-прежнему необходимо носить маски и перчатки, напомнил мэр.Накануне оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> за последние семь дней выросло примерно на 30%. За минувшие сутки в столице выявлено 1560 заболевших, в целом по стране — 7212.Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 136 048 человек, из них более 20 тысяч погибли, свыше 934 тысяч выздоровели. В мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число пациентов с COVID-19 превысило 31,7 миллиона, как минимум 973 тысячи из них умерли. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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https://ria.ru/20200925/udalenka-1577746115.html
Собянин объяснил новые рекомендации столичных властей. Объяснение самое простое - власти наши сверху до низу работают на наших врагов, осознанно или нет.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин объяснил рекомендации по ситуации с коронавирусом в Москве

15:11 25.09.2020 (обновлено: 19:46 25.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках выходят из вестибюля станции метро "Парк культуры" в Москве
Пассажиры в медицинских масках выходят из вестибюля станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. С понедельника 30% сотрудников столичной мэрии перейдут на дистанционный режим работы, сообщил Сергей Собянин.
Мэр Москвы объяснил, почему он призвал руководителей крупнейших предприятий и организаций разрешить части сотрудников работать из дома.

"Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня", — написал он в своем блоге.

Ранее Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице усложняется. Он попросил крупнейшие московские компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов.
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"Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки", — отметил мэр.
По его словам, гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе можно без ограничений, социальные карты блокировать не будут.

"Выходить из дома не является нарушением. <...> Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений", — отметил Собянин.

Однако в магазинах, транспорте и других общественных местах по-прежнему необходимо носить маски и перчатки, напомнил мэр.
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Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 136 048 человек, из них более 20 тысяч погибли, свыше 934 тысяч выздоровели. В мире, по подсчетам ВОЗ, число пациентов с COVID-19 превысило 31,7 миллиона, как минимум 973 тысячи из них умерли.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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Собянин объяснил новые рекомендации столичных властей. Объяснение самое простое - власти наши сверху до низу работают на наших врагов, осознанно или нет.
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ВПВацлав Петров
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