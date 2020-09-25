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Московская мэрия переведет максимально возможное число людей на удаленку
Мэрия Москвы будет переводить максимально возможное число людей из правительства и подведомственных структур на дистанционную работу, сообщил РИА Новости первый РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:15
2020-09-25T12:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Мэрия <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будет переводить максимально возможное число людей из правительства и подведомственных структур на дистанционную работу, сообщил РИА Новости первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома, избегать лишних контактов с людьми. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Московская мэрия переведет максимально возможное число людей на удаленку

12:15 25.09.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЗдание Мэрии Москвы
Здание Мэрии Москвы - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мэрия Москвы будет переводить максимально возможное число людей из правительства и подведомственных структур на дистанционную работу, сообщил РИА Новости первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома, избегать лишних контактов с людьми. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.
"Безусловно, мэрия тоже будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и "подведов" на дистанционную работу",- сообщил Булай.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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