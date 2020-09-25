https://ria.ru/20200925/udalenka-1577757418.html

Московская мэрия переведет максимально возможное число людей на удаленку

Мэрия Москвы будет переводить максимально возможное число людей из правительства и подведомственных структур на дистанционную работу, сообщил РИА Новости первый РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:15

2020-09-25T12:15

2020-09-25T12:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Мэрия <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будет переводить максимально возможное число людей из правительства и подведомственных структур на дистанционную работу, сообщил РИА Новости первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома, избегать лишних контактов с людьми. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество