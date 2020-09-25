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Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
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2020-09-25T10:36
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ОКОЛО ПОЛОВИНЫ КОМПАНИЙ В МОСКВЕ ДАЮТ СОТРУДНИКАМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ УДАЛЁННО, РЕКОМЕНДУЕМ ПО ВОЗМОЖНОСТИ УСКОРИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС - ВЛАСТИ МОСКВЫРИА Новости<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку

10:36 25.09.2020
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