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В Генштабе рассказали о новых способах действий войск на "Кавказе-2020"
Российские военные применили опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, при проведении практических действий в рамках стратегических учений... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:48
2020-09-25T17:52
генштаб вс россии
валерий герасимов
безопасность
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<strong>ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен – РИА Новости. </strong>Российские военные применили опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, при проведении практических действий в рамках стратегических учений "Кавказ-2020", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a>."Сегодня на полигоне вы наблюдали розыгрыш эпизодов практических действий в зоне ответственности 58 общевойсковой армии. В их основу положен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике, а также апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки новые способы действий войск и сил", - сказал он на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений.Как уточнил Герасимов, на практике был показан новый элемент оперативного построения - мобильный эшелон. Кроме того была продемонстрирована работа разведывательно-огневых комплексов и четыре основных способа уничтожения "джихад-мобилей".Также в завершающем эпизоде учений была представлена боевая работа новейшего российского вооружения. Это системы ПВО <a href="http://ria.ru/product_S-300V4/" target="_blank" data-auto="true">С-300В4</a> и Тор-М2, РСЗО "Торнадо-Г", боевые машины поддержки танков "Терминатор", тяжелые огнеметные системы "<a href="http://ria.ru/product_tos_2/" target="_blank" data-auto="true">ТОС-2</a>", ударный беспилотный летательный аппарат "Иноходец", многофункциональные истребители <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank" data-auto="true">Су-30СМ</a> и истребители бомбардировщики <a href="http://ria.ru/product_Su_34/" target="_blank" data-auto="true">Су-34</a>, вертолеты <a href="http://ria.ru/product_Mi_28/" target="_blank" data-auto="true">Ми-28Н</a> и <a href="http://ria.ru/product_Ka_52_Alligator/" target="_blank" data-auto="true">Ка-52</a>.
https://ria.ru/20200925/iskander-1577772380.html
https://ria.ru/20200924/samye-yarkie-momenty-s-ucheniy-kavkaz-2020-1577730355.html
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генштаб вс россии, валерий герасимов, безопасность

В Генштабе рассказали о новых способах действий войск на "Кавказе-2020"

17:48 25.09.2020 (обновлено: 17:52 25.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТанки Т-72 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Раевский" в Новороссийске
Танки Т-72 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Раевский в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен – РИА Новости. Российские военные применили опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, при проведении практических действий в рамках стратегических учений "Кавказ-2020", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
"Сегодня на полигоне вы наблюдали розыгрыш эпизодов практических действий в зоне ответственности 58 общевойсковой армии. В их основу положен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике, а также апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки новые способы действий войск и сил", - сказал он на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений.
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 14:54Новое оружие России
"Искандеры" провели пуски крылатых ракет на учениях "Кавказ-2020"
Как уточнил Герасимов, на практике был показан новый элемент оперативного построения - мобильный эшелон. Кроме того была продемонстрирована работа разведывательно-огневых комплексов и четыре основных способа уничтожения "джихад-мобилей".
Также в завершающем эпизоде учений была представлена боевая работа новейшего российского вооружения. Это системы ПВО С-300В4 и Тор-М2, РСЗО "Торнадо-Г", боевые машины поддержки танков "Терминатор", тяжелые огнеметные системы "ТОС-2", ударный беспилотный летательный аппарат "Иноходец", многофункциональные истребители Су-30СМ и истребители бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52.
Самые яркие моменты с учений Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 19:46
Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020"Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых принимают участие около 80 тысяч человек, проходят на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября. Это завершающий этап комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Проводятся они под руководством первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.
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Генштаб ВС РоссииВалерий ГерасимовБезопасность
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