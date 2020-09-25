https://ria.ru/20200925/ucheniya-1577785542.html

В Генштабе рассказали о новых способах действий войск на "Кавказе-2020"

Российские военные применили опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, при проведении практических действий в рамках стратегических учений... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:48

2020-09-25T17:48

2020-09-25T17:52

генштаб вс россии

валерий герасимов

безопасность

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<strong>ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен – РИА Новости. </strong>Российские военные применили опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, при проведении практических действий в рамках стратегических учений "Кавказ-2020", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a>."Сегодня на полигоне вы наблюдали розыгрыш эпизодов практических действий в зоне ответственности 58 общевойсковой армии. В их основу положен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике, а также апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки новые способы действий войск и сил", - сказал он на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений.Как уточнил Герасимов, на практике был показан новый элемент оперативного построения - мобильный эшелон. Кроме того была продемонстрирована работа разведывательно-огневых комплексов и четыре основных способа уничтожения "джихад-мобилей".Также в завершающем эпизоде учений была представлена боевая работа новейшего российского вооружения. Это системы ПВО <a href="http://ria.ru/product_S-300V4/" target="_blank" data-auto="true">С-300В4</a> и Тор-М2, РСЗО "Торнадо-Г", боевые машины поддержки танков "Терминатор", тяжелые огнеметные системы "<a href="http://ria.ru/product_tos_2/" target="_blank" data-auto="true">ТОС-2</a>", ударный беспилотный летательный аппарат "Иноходец", многофункциональные истребители <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank" data-auto="true">Су-30СМ</a> и истребители бомбардировщики <a href="http://ria.ru/product_Su_34/" target="_blank" data-auto="true">Су-34</a>, вертолеты <a href="http://ria.ru/product_Mi_28/" target="_blank" data-auto="true">Ми-28Н</a> и <a href="http://ria.ru/product_Ka_52_Alligator/" target="_blank" data-auto="true">Ка-52</a>.

https://ria.ru/20200925/iskander-1577772380.html

https://ria.ru/20200924/samye-yarkie-momenty-s-ucheniy-kavkaz-2020-1577730355.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генштаб вс россии, валерий герасимов, безопасность