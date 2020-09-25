В Генштабе рассказали о новых способах действий войск на "Кавказе-2020"
17:48 25.09.2020 (обновлено: 17:52 25.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТанки Т-72 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Раевский" в Новороссийске
ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен – РИА Новости. Российские военные применили опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, при проведении практических действий в рамках стратегических учений "Кавказ-2020", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
"Сегодня на полигоне вы наблюдали розыгрыш эпизодов практических действий в зоне ответственности 58 общевойсковой армии. В их основу положен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике, а также апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки новые способы действий войск и сил", - сказал он на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений.
Как уточнил Герасимов, на практике был показан новый элемент оперативного построения - мобильный эшелон. Кроме того была продемонстрирована работа разведывательно-огневых комплексов и четыре основных способа уничтожения "джихад-мобилей".
Также в завершающем эпизоде учений была представлена боевая работа новейшего российского вооружения. Это системы ПВО С-300В4 и Тор-М2, РСЗО "Торнадо-Г", боевые машины поддержки танков "Терминатор", тяжелые огнеметные системы "ТОС-2", ударный беспилотный летательный аппарат "Иноходец", многофункциональные истребители Су-30СМ и истребители бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52.
24 сентября, 19:46Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020"Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых принимают участие около 80 тысяч человек, проходят на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября. Это завершающий этап комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Проводятся они под руководством первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.