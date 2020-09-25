https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577788728.html

"Обещал, что зарежет". Кто убил девочку под Нижним Новгородом

В поселке Неклюдово Нижегородской области в пятницу задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Она пропала накануне — не вернулась из школы. По... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T19:06

2020-09-25T19:06

2020-09-25T21:18

криминал

ребенок

нижегородская область

бор

убийство

общество

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская.</strong> В поселке Неклюдово Нижегородской области в пятницу задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Она пропала накануне — не вернулась из школы. По версии следствия, с ребенком расправился бывший гражданский муж ее матери Павел Сурков, ранее судимый за разбои и грабежи. Следователи предполагают, что это была месть за разрыв отношений. Сурков не раз обещал, что убьет бывшую и ее дочерей. Угрозы слышала их бабушка, но не восприняла всерьез.Два убийства за деньДевятилетняя Лена (имена несовершеннолетних в тексте изменены) перестала отвечать на звонки 24 сентября. Последний раз ее видели около пяти часов вечера на остановке. Девочка вышла из школьного автобуса. До дома оставалось всего несколько минут пешком. Поселок маленький — все друг друга знают, отпускать ребенка не боялись. Но домой Лена не пришла. В тот же день организовали поиски: местность прочесывали сотрудники полиции, добровольцы. "Я обошла всех ребят, с кем общалась внучка, — думала, вдруг она у кого-то засиделась допоздна", — плачет в телефонную трубка бабушка школьницы Татьяна П. Примерно в 23:00 тело ребенка с признаками удушения нашли в кустах — неподалеку от принадлежащего семье огорода. Позднее появилась запись с камеры наблюдения: видно, что девочка послушно уходит в сторону леса вместе с каким-то мужчиной. Она не сопротивляется — очевидно, знакома со своим убийцей. Камера снимала издалека, но по силуэту и одежде мать погибшей Юлия П. сразу опознала бывшего сожителя. Рано утром 25 сентября Павла Суркова задержали на выезде из поселка. Он просто шел по дороге. Следователи уже знали: прежде чем расправиться с ребенком, он убил жительницу города Бор. Раскроил ей голову молотком. Застенчивый убийцаЮлия в одиночку воспитывала двух дочерей: девятилетнюю Лену и двухлетнюю Карину. С Павлом Сурковым познакомилась в интернете — по переписке. Он тогда отбывал наказание в колонии за грабеж, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. Причем, как сейчас выяснилось, это не единственный его срок. В первый раз он попал за решетку в семнадцать. Но женщину это не смутило."Вы же знаете, какие они письма пишут, — зачитаешься. И в любви до гроба признаются, и комплиментами заваливают. Некоторые ведутся", — говорит бабушка. Правда, тут же уточняет, что о криминальном прошлом нового приятеля дочь не распространялась. "Уже когда они начали жить вместе, сказала, что он сидел. За что — не уточнила. Я тоже не стала лезть в их семью. Подумала, что это ошибки молодости".Освободился Павел несколько месяцев назад — и сразу позвонил Юлии. Сняли квартиру, съехались. Старшую дочь оставили у бабушки."Я Павла видела всего несколько раз — он мне показался скромным, застенчивым. Юля выглядела счастливой, — вспоминает пенсионерка. — Поэтому когда она сбежала от Павла к бывшему мужу, долго удивлялась. Сейчас я понимаю: сильно ругались. Но мне Юля ничего не объясняла, скрытничала". Истинное лицо нового сожителя дочери пожилая женщина увидела лишь однажды, когда приехала на съемную квартиру передавать ключи. Было это уже после разрыва отношений. Сурков встретил ее сильно выпившим, начал оскорблять. Кричал, что если Юля не вернется, он зарежет всех. Однако в полицию Татьяна тогда не обратилась: "Что толку на пьяного заявлять? Я сказала, чтобы он съезжал. Потом приехал его друг, извинился. Не думала я, что эти угрозы могут быть серьезными…"По словам Татьяны, девочка видела Суркова от силы два раза в жизни и просто так с ним точно бы не пошла. Уверена: он заманил ее хитростью. В тот день к ним в гости должна была приехать Юля. Павел мог встретить Лену по дороге и сказать, что отведет к маме."А она у нас такая доверчивая, послушная. Вот и послушалась", — о внучке бабушка все время говорит в настоящем времени. Месть за расставаниеВ день, когда пропала Лена, в поселке обнаружили тело 46-летней Снежаны Фоменко. В ходе расследования оперативники предположили, что между этим убийством и исчезновением ребенка может быть связь. Некоторые СМИ сообщили, что Снежана была новой сожительницей Павла. Но в Следственном комитете это опровергли: она была просто соседкой.Мотив убийства неясен до сих пор. Учитывая вспыльчивость Суркова, ссору могло спровоцировать любое неосторожное слово.По поводу убийства девочки следователи считают, что таким образом подозреваемый пытался отомстить ее матери за разрыв отношений.Неделю назад похожая трагедия произошла в Рыбинске: там 40-летний уголовник Виталий Молчанов расправился с двумя дочками гражданской жены. Вроде как приревновал ее и решил отомстить. У Молчанова тоже богатое криминальное прошлое: в сентябре 2009-го в Екатеринбурге он зарезал знакомую, после чего надругался над ее телом. Затем похитил и пытался изнасиловать еще одну девушку, но не успел — его арестовали. Правда, все знакомые утверждают, что о преступлениях сожителя мать девочек не знала.

https://ria.ru/20200901/manyak-1576536975.html

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

Виктор Чирков Поражает женщины, тем паче с детьми, заводящие отношения с подобными типами. Чем они вообще при этом думают даже думать не хочется. 12

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нижегородская область

бор

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криминал, ребенок, нижегородская область, бор, убийство, общество, происшествия